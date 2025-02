Nach Temptation-Trennung: So steht Adrian Alian zu Rebecca

Rebecca Ries und Adrian Alian (28) nahmen gemeinsam an Temptation Island V.I.P. teil und scheiterten gnadenlos – die Realityshow verließen die beiden als Ex-Paar. Auf dem Event "Mates Date" konnte Promiflash ein wenig mit Adrian plaudern und fragte nach, wie er nach der Trennung zu seiner Ex steht. "Ich freue mich, dass es Rebecca gut geht. Ich freue mich, dass sie eine kleine Familie gründet, mit dem Gök. Alles top", stellte der Realitystar klar.

Doch so richtig scheint Adrian noch nicht über die werdende Mama hinweg zu sein. Immerhin ist die dramatische Trennung der beiden auch gerade einmal ein halbes Jahr her. "Also, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich jetzt bei 100 Prozent schon bin. Also das ist ja gar nicht so lange her mit meiner Ex", gab er im Promiflash-Interview zu verstehen. Doch schlecht geht es ihm deswegen nicht mehr, wie er betonte: "Mir geht's aber gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin single durch und durch, ich bin aber noch nicht bereit jetzt irgendwie für eine neue Beziehung, aber mir geht es gut."

Im vergangenen Jahr nahmen Adrian und Rebecca an der Realityshow teil und stellten ihre Treue auf die Probe. Als Rebecca während des Experiments mit ihrem damaligen Verführer Gök, der jetzt auch der Vater ihres Kindes ist, eng umschlungen tanzte, reichte es dem 28-Jährigen. "Lola (28), du brauchst mir keine weiteren Bilder zu zeigen. [...] Sie hat gerade allen Respekt verloren, den ich jemals vor ihr hatte. Ich bin einfach schockiert. Am besten ist es wirklich für mich, dass wir das abbrechen", wetterte er am Lagerfeuer und fügte hinzu: "Für mich ist die Beziehung beendet, für mich ist das Experiment 'Temptation Island' vorbei."

Instagram / whoisbeccs Adrian Alian und Rebecca Ries

Instagram / adrianalian Adrian Alian, Reality-TV-Bekanntheit

