Nach heimlicher Geburt: Mindy Kaling teilt Babybauch-Foto

Im Februar 2024 hat Mindy Kaling (45) ihr drittes Baby auf der Welt begrüßen dürfen. Das teilte sie allerdings erst vier Monate später – an ihrem Geburtstag – mit der Welt. Generell teilt die Filmproduzentin und Schauspielerin recht wenig über ihre Kinder im Netz. In einem Rückblick auf Instagram teilt sie nun ganz überraschend einen Clip, der sie hochschwanger im Februar des vergangenen Jahres zeigt. Darin zieht sie stolz ihre magentafarbene Bluse hoch und legt sanft eine Hand an ihren runden Babybauch. Die Aufnahmen enthalten auch Szenen vom Oktober 2024 – da kann man die jüngste Tochter der "The Office"-Bekanntheit in einem pinken Onesie über grünes Gras krabbeln sehen.

Mindy verabschiedet sich vom Jahr 2024 mit den Worten: "Tschüss 2024! Du hast so viel Spaß gemacht, aber du warst manchmal auch so stressig? Ich habe so viel gelernt und es wird das letzte Mal gewesen sein, dass ich meine Milchpumpe in einem Flugzeug benutzen muss!" Die überraschenden Aufnahmen der Filmemacherin kommen bei ihren Fans auf jeden Fall gut an. "Ich liebe es, dass dir deine Privatsphäre so heilig ist. Aber ich liebe auch die süßen Bilder von deiner Familie", schreibt ein User und ein anderer meint: "Das Baby, wie niedlich! Ich wünsche dir nur das Beste im neuen Jahr!"

Die kleine Anne ist das dritte Kind von Mindy. Die Schauspielerin zog vor Annes Geburt bereits ihre Tochter Katherine und ihren Sohn Spencer groß. Wer der Vater ihrer Kinder ist, hat die Schauspielerin bisher nicht preisgegeben. Dennoch ist es offensichtlich, wie sehr sie ihre Sprösslinge liebt. Zu ihrem Geburtstag – als sie die Geburt von Anne verkündet hatte – schrieb sie rührend über ihre Nachkömmlinge: "Wenn die Dinge schwierig sind, wenn ich zum Zynismus neige, sind meine drei Kinder eine großartige Erinnerung an die pure Freude in meinem Leben."

Instagram / mindykaling Mindy Kaling, Schauspielerin

Instagram / mindykaling Mindy Kalings Kinder, Juni 2024

