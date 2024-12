Das ist die süße Weihnachtstradition von Mindy und B.J.

Mindy Kaling (45) bereitet sich darauf vor, ihre jährliche Weihnachtstradition mit ihren Kindern fortzusetzen. Dieses Jahr könnte es jedoch schwierig werden. Die Schauspielerin verriet in der Sendung "Good Morning America", dass ihr langjähriger Freund B.J. Novak (45) jedes Jahr als Weihnachtsmann für ihre drei Kinder auftritt. "Wir machen heiße Schokolade, es klingelt an der Tür und er steht als Weihnachtsmann da", erklärte Mindy. Doch ihre älteste Tochter Katherine, die mittlerweile sieben Jahre alt ist, könnte langsam Verdacht schöpfen: "Es wird interessant, weil ich glaube, sie kauft es uns dieses Jahr vielleicht nicht mehr ab."

Im Interview erzählte Mindy weiter, wie B.J., bekannt aus "The Office", in die Rolle des Weihnachtsmanns schlüpft. "Er kommt rein und sagt: 'Oh, der Schlitten ist kaputt, ich muss mich ausruhen, während wir auftanken!'", schilderte sie lachend. Ihre Sprösslinge seien jedes Mal begeistert, wenn der vermeintliche Weihnachtsmann sie besucht und fragt, ob sie brav waren. "Er trägt das Kissen unter dem Anzug und sagt: 'Ho, ho, ho, hallo, kleine Kinder.' Es ist eine sehr lustige Figur." Doch da ihre Tochter Katherine ihn sehr gut kennt, könnte es bald schwierig werden, die Illusion aufrechtzuerhalten. "Wir hoffen, dass die Älteste dieses Jahr für die jüngeren Geschwister stillhält", verriet Mindy.

Die Freundschaft zwischen Mindy und B.J. geht weit über gemeinsame Fernsehauftritte hinaus. Die beiden lernten sich am Set von "The Office" kennen und seitdem verbindet sie eine enge Freundschaft. Mindy, die selbst hinduistischen Glaubens ist, und B.J., der jüdisch ist, scherzten bereits in früheren Interviews mit People darüber, wie ungewöhnlich ihre Weihnachtstradition ist. "Es ist kulturelle Aneignung von unserer Seite", witzelte Mindy einst.

Anzeige Anzeige

Dia Dipasupil / Getty Images BJ Novak 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Mindy Kaling, Schauspielerin

Anzeige Anzeige