Mindy Kaling erhält Stern auf dem Walk of Fame

Am 18. Februar wurde Mindy Kaling (45) auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood mit einem eigenen Stern geehrt. Laut Gala feierte die Schauspielerin, Produzentin und Autorin die Auszeichnung in einem schwarzen Samtkleid und wurde dabei von engen Freunden und Kollegen unterstützt. Unter den Gästen war auch BJ Novak (45), mit dem Mindy durch ihre gemeinsame Arbeit an der Serie "The Office" verbunden ist. Immer wieder gibt es Spekulationen über eine mögliche Beziehung – sogar darüber, ob er der Vater von Mindys drei Kindern sein könnte. Die Schauspielerin zeigte sich bei der Ehrung sichtlich gerührt und ließ in ihrer Dankesrede einen besonderen Einblick in ihre Gefühlswelt zu.

In ihrer Rede betonte Mindy, wie viel ihr diese Anerkennung bedeute. "Ich bin so glücklich, ich liebe Anerkennung", schwärmte sie laut Los Angeles Daily News. Sie verriet zudem, dass sie sich als gläubige Hindu manchmal Gedanken mache, da sie eines Tages kein traditionelles Grab haben werde. Doch dieser Stern sei für sie sogar besser als ein Grab, erklärte sie mit einem Lächeln. Die Auszeichnung kommt genau zur richtigen Zeit, denn Ende Februar erscheint ihre neue Netflix-Produktion "Running Point", eine Sportkomödie, an der Mindy sowohl als Autorin als auch Produzentin beteiligt war.

Mindy Kaling blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die sie vor allem durch die Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben" und durch die Sitcom "The Office" prägte. Für die Sitcom schrieb Mindy auch über 23 Episoden – mehr als jeder andere Autor. 2010 war sie die erste Person of Color, die für einen Emmy als herausragende Comedy-Autorin nominiert wurde. Ihr Privatleben hält die Schauspielerin allerdings vor der Öffentlichkeit geschützt. Sie zieht drei Kinder groß und hält den Namen des Vaters ihrer Kinder bewusst privat, betont aber immer wieder die enge Freundschaft zu BJ Novak. Mit ihrer Karriere und ihrem neuen Stern zementiert sie jetzt ihren Platz im Herzen Hollywoods – und ihrer Fans weltweit.

Dia Dipasupil / Getty Images BJ Novak und Mindy Kaling auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

Getty Images Mindy Kaling, Produzentin

