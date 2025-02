Mindy Kaling teilt erstes Foto ihrer Tochter Anne zum B-Day

Mindy Kaling (45) hat auf Instagram mit ihren Fans einen besonderen Moment geteilt: Zum ersten Mal zeigte die Schauspielerin ein Foto ihrer jüngsten Tochter Anne. Anlass war der erste Geburtstag ihrer Tochter, den sie am 24. Februar feierte. Auf dem Schnappschuss, den Mindy in ihren Storys veröffentlichte, ist Anne mit einem Plüschlöwen und zwei Luftballons im Hintergrund zu sehen. Die Schauspielerin hielt das Bild bewusst diskret – Anne blickt nicht direkt in die Kamera. Doch eine fröhliche Geburtstags-Aufschrift machte den Anlass deutlich.

Die Schauspielerin, die aus Serien wie "The Office" bekannt ist, hält ihr Privatleben normalerweise strikt unter Verschluss. Mindy ist Mutter von drei Kindern: Neben Anne gehören auch ihre siebenjährige Tochter Katherine und der vierjährige Spencer zu ihrer Familie. Wer der Vater ihrer Kinder ist, bleibt bis heute ein Rätsel, doch Mindy selbst spricht offen über die Herausforderungen und Freuden, die der Alltag als alleinerziehende Mutter mit sich bringt. In einem Interview mit dem WSJ Magazine erklärte sie, wie sehr sie die Zeit mit ihren Kindern genießt, aber auch, wie sie als alleinige Versorgerin der Familie Verantwortung trägt: "Die Last liegt bei mir, ich muss für sie verdienen."

Eine wichtige Rolle in Mindys Leben nimmt auch ihr langjähriger Freund und ehemaliger "The Office"-Kollege BJ Novak (45) ein. Er ist nicht nur ein enger Vertrauter, sondern auch der Taufpate ihrer Kinder. Bei der kürzlichen Enthüllung von Mindys Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ergriff er das Wort und würdigte sie als "unglaubliche Mutter und Freundin". Mindy und BJ teilen seit Jahren eine besondere Freundschaft, die oft Anlass zu Spekulationen gibt.

Instagram / mindykaling Mindy Kalings Tochter Anne, Februar 2025

Getty Images Mindy Kaling und BJ Novak bei der Verleihung von Mindys Stern auf dem Walk of Fame, Februar 2025

