Herzogin Meghan und Mindy Kaling plaudern über Freundschaft

Herzogin Meghan (43) startet das neue Jahr mit einer großen Premiere: Am 15. Januar wird ihre Netflix-Show "With Love, Meghan" veröffentlicht, und der Trailer, den sie Anfang Januar auf Instagram veröffentlichte, sorgt bereits für Aufsehen. In der Lifestyle-Serie lädt Meghan prominente Freunde ein, mit ihr zu kochen, zu backen und in entspannter Atmosphäre Gespräche zu führen: "Es geht darum, mit Freunden wertvolle Zeit zu verbringen", erklärte sie im Clip. Eine der ersten Gästinnen ist Schauspielerin Mindy Kaling (45), die bereits in Meghans ehemaligem Spotify-Podcast "Archetypes" zu hören war. Im Clip ist Mindy zu sehen, wie sie vom Geschmack eines Stücks Victoria-Sponge-Kuchen begeistert ist: "Das ist wohl einer der glamourösesten Momente meines Lebens", scherzte sie.

Die Freundschaft zwischen der ehemaligen Suits-Darstellerin und Mindy entwickelte sich durch gemeinsame Projekte und Erfahrungen, etwa bei ihrer Podcast-Kollaboration im Jahr 2022. In der Folge "The Stigma of the Singleton" sprach Mindy offen mit Meghan über die Herausforderungen und Freuden eines Lebens als alleinstehende Frau und über ihre Entscheidung, allein Mutter zu werden. Diese Ehrlichkeit beeindruckte Meghan sichtlich, die Mindy später als "offen, aufrichtig und wirklich lustig" lobte. Auch abseits professioneller Projekte haben die beiden offenbar viel gemeinsam: Sie wuchsen beide als sogenannte "Latchkey-Kids" oder Schlüsselkinder auf, teilten ihre Liebe zu "Harriet the Spy" und Archie-Comics und bewahren die Privatsphäre ihrer Kinder konsequent vor der Öffentlichkeit.

Mindy Kaling, bekannt aus Serien wie "The Office" und "The Mindy Project", ist mittlerweile fester Bestandteil von Meghans engerem Freundeskreis in Kalifornien. Diese Bindung zeigte sich auch, als die Schauspielerin zu den wenigen Auserwählten gehörte, die Meghans handgemachte Marmelade während der Testphase ihres Lifestyle-Unternehmens erhielten – eine Geste, die Mindy mit einem begeisterten Instagram-Post würdigte. Ihre Zuneigung erstreckt sich auch auf Meghans Familie: Bei einem Treffen mit Prinz Harry (40), der auch in der neuen Show zu sehen sein wird, auf einem beruflichen Event bezeichnete sie ihn laut Daily Mail informell als "den Ehemann meiner Freundin".

Getty Images Mindy Kaling, Schauspielerin

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

