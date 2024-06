Still und heimlich: Mindy Kaling wurde zum dritten Mal Mama!

Happy Birthday Mindy Kaling (45)! Die "The Office"-Bekanntheit feiert heute ihren 45. Geburtstag und lässt zur Feier des Tages eine Bombe platzen! Im Netz verkündet die US-amerikanische Schauspielerin überraschende News: Im Februar dieses Jahres ist sie zum dritten Mal Mutter geworden! Auf Instagram teilt die Filmproduzentin diese tollen Neuigkeiten nun mit einer rührenden Fotoreihe mit ihren Fans. Die Comedian postet dafür süße Bilder ihrer drei Sprösslinge und fügt sogar ein vergangenes Babybauchfoto von sich selbst hinzu. In der Bildunterschrift verrät sie zusätzlich den Namen ihres kleinen Familienzuwachses: "Ende Februar habe ich meine Tochter Anne zur Welt gebracht. Sie ist das beste Geburtstagsgeschenk, das ich mir je hätte vorstellen können!"

Mindy schwebt offenbar im totalen Familienglück. Über das Leben mit ihren drei Kindern kann die "Late Night"-Darstellerin nur schwärmen. "Wenn die Dinge schwierig sind, wenn ich zum Zynismus neige, sind meine drei Kinder eine großartige Erinnerung an die pure Freude in meinem Leben", schreibt die 45-Jährige begeistert. Als Neu-Mama könnte es ihr offenbar nicht besser gehen: "Ich habe so ein Glück, dass ich an einem Ort lebe, an dem ich das selbst machen kann, in meiner eigenen Zeitlinie. Danke für all die Geburtstagswünsche!"

Mindy hält ihr Privatleben gern unter Verschluss. Es ist nämlich schon das zweite Mal, dass die Schauspielerin ihr Babyglück verheimlicht. Die Produzentin begrüßte ihren Sohn Spencer im September 2020 inmitten der Corona-Pandemie, als die Fans noch nicht einmal wussten, dass sie schwanger war. Auch für Mindy war das offenbar eine ganz besondere Erfahrung. "Ich weiß nicht, ob ich jedem empfehlen würde, während einer weltweiten Pandemie heimlich schwanger zu werden, aber ich kann sagen, dass ich eine Menge daraus gelernt habe", reflektierte die Autorin ein Jahr später im Gespräch mit People.

Instagram / mindykaling Mindy Kalings Kinder, Juni 2024

Getty Images Mindy Kaling bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, März 2022

