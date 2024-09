So bunt feierte Mindy Kaling den Geburtstag ihres Sohnes

Mindy Kaling (45) ist total aus dem Häuschen, denn ihr Sohn Spencer zelebrierte seinen vierten Geburtstag. Am Dienstag teilte die beliebte Schauspielerin eine Reihe von Fotos auf Instagram, die die Feierlichkeiten ihres Sohnemannes dokumentieren. Die Bilder zeigen Spencer, wie er in sein mit einer riesigen "Happy Birthday"-Luftballongirlande geschmücktes Spielzimmer eintritt. Der Vierjährige ist auch dabei zu sehen, wie er ein grünes Spielzeugauto auf einem Hindernisparcours fährt, sich einen ziemlich coolen Geburtstagskuchen schmecken lässt und gemeinsam mit seiner Mutter Geschenke auspackt. "Happy Birthday an meine Nummer eins, Spencer Kaling, der heute Morgen aufwachte und sagte: 'Ich habe großartig geschlafen und jetzt bin ich vier!'", schrieb Mindy in ihrer Bildunterschrift.

Neben Sohn Spencer hat die Schauspielerin auch zwei Töchter: die sechsjährige Katherine – genannt "Kit", und Anne, die erst in diesem Jahr still und heimlich zur Welt kam. Im Juni enthüllte Mindy auf Instagram die Geburt ihrer dritten Tochter und teilte dazu ein Foto ihres Babybauchs sowie ein Bild im Krankenhaus mit ihren beiden älteren Kindern. "Ende Februar habe ich meine Tochter Anne zur Welt gebracht. Sie ist das beste Geburtstagsgeschenk, das ich mir je hätte vorstellen können", schrieb die stolze Mutter in ihrem Post. Die "Ocean's 8"-Darstellerin hat ihre Schwangerschaften stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten und überraschte ihre Fans erneut mit dieser freudigen Nachricht.

Mindy ist neben einer liebenden Mutter von drei Kindern aber auch noch eine ziemlich erfolgreiche Schauspielerin. Ihren großen Durchbruch feierte die heute 45-Jährige 2004 mit der Serie "The Office". Danach folgten weitere große Rollen in Blockbustern wie "Fast verheiratet", "Freundschaft Plus" und "Late Night – Die Show ihres Lebens". Auch einige Awards kann die dreifache Mutter ihr Eigen nennen – so gewann sie bereits zwei Screen Actors Guild Awards, einen Tony Award und einen Critics' Choice Television Award.

Instagram / mindykaling Mindy Kaling, Schauspielerin

Getty Images Mindy Kaling im Juni 2023

