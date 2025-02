Wow: Mindy Kaling beeindruckt ihre Fans mit schlanker Figur

Mindy Kaling (45) überraschte schon in den vergangenen Monaten damit, dass sie sichtlich Gewicht verloren hat. Nun flasht sie ihre Fans erneut mit brandaktuellen Fotos von sich! Die Schauspielerin zeigt ihre deutlich erschlankte Figur am Dienstag auf Instagram. Im Nachgang zur Premiere ihres Kurzfilms "Anuja" postet sie Aufnahmen von sich, auf welchen sie in einem engen schwarzen Kleid gekonnt ihre Kurven in Szene setzt. Zu dem Beitrag verfasst sie einen rührenden Text zur Produktion des Films und betont in diesem Kontext: "Vielen Dank an alle, dass ihr gekommen seid und wenn ihr 'Anuja' noch nicht gesehen habt, schaut es euch jetzt auf Netflix an!"

Die Fans sind völlig begeistert von den Schnappschüssen der Berühmtheit. Einer ihrer Anhänger schwärmt: "Oh mein Gott, du bist wunderschön, ich liebe dein Kleid!" Ein weiterer User der Plattform schließt sich den Lobeshymnen an und schreibt: "Eine Runde Applaus für diesen Look, denn er ist einfach 'wow'!" Zahlreiche weitere Follower von Mindy freuen sich in diesem Rahmen über die Veröffentlichung des Films und beglückwünschen sie direkt zu diesem spannenden Projekt.

Die dreifache Mutter machte bereits im vergangenen Jahr mit ihrem extrem veränderten Body von sich reden. Nachdem Mindy Anfang 2024 ihr drittes Kind, eine Tochter namens Anne, zur Welt brachte, verblüffte sie nur kurz darauf ihre Fans mit privaten Fotos. Im Sommer postete die Darstellerin auf Instagram eine Reihe von Aufnahmen, die sie im Badeanzug in ihrem grünen Garten zeigten. Ihre Anhänger konnten schon da kaum ihren Augen trauen und schrieben: "Hat sie nicht gerade erst ein Baby bekommen? Und so gut sieht sie aus?!"

Getty Images Mindy Kaling, Februar 2025

Instagram / mindykaling Mindy Kaling im Juni 2024

