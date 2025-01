Mindy Kaling schwärmt von Herzogin Meghans Kochkünsten

Die Schauspielerin Mindy Kaling (45) ist eine der Gäste, die Herzogin Meghan (43) in ihre kommende Netflix-Show "With Love, Meghan" eingeladen hat und ihr dort eine ganz besondere Erfahrung beschert. Gegenüber Deadline verriet Mindy bei den Golden Globes, dass Meghan sie während ihrer letzten Elternzeit kontaktierte. "Meghan schrieb mir: 'Hey, willst du in meiner Show mitmachen, nach Montecito kommen und von mir bekocht werden?' Und ich dachte nur: 'Ja, das klingt perfekt!'", erzählte Mindy. Der Besuch in Meghans Küche hinterließ einen bleibenden Eindruck: "Das war einer der glamourösesten Momente meines Lebens", schwärmte sie.

"Meghan hat mich einfach umgehauen", erklärte Mindy lachend. Besonders faszinierend fand sie Meghans Rezepte, die trotz hohen Anspruchs zugänglich bleiben. Sie witzelte: "Sie hat einen Garten und Hühner – sowas könnte ich nie machen, die würden bei mir sicher nicht überleben." Obwohl Prinz Harry (40) zwar zu Hause war, kam Mindy nicht in den Genuss seiner Kochkünste. Sie verriet jedoch: "Ich habe gehört, dass er eigentlich ein ziemlich guter Koch ist."

Meghans Kochshow, die am 15. Januar startet, kombiniert Lifestyle-Tipps mit entspannten Gesprächen zwischen Freunden. Für die Show mietete sie extra eine Villa an. Neben Mindy Kaling werden auch weitere prominente Gäste wie die Köche Roy Choi (54) und Alice Waters erwartet. Mindy und Meghan verbindet bereits eine längere Bekanntschaft: Schon 2022 war die Schauspielerin Gast in Meghans Podcast "Archetypes".

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

Netflix Roy Choi und Herzogin Meghan in der Show "With Love, Meghan"

