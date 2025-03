Mindy Kaling verteidigt Herzogin Meghan nach Serien-Kritik

Herzogin Meghan (43) sorgt mit ihrer Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" auf Netflix für Aufruhr, doch eine prominente Freundin steht ihr bei. Schauspielerin und Autorin Mindy Kaling (45), die in einer Episode der Serie an Meghans Seite zu sehen war, schwärmte von den Dreharbeiten: "Ich habe meine Zeit mit Meghan geliebt", verriet sie in der US-Show The View. In der Folge, die vor neun Monaten aufgezeichnet wurde, hat das Duo Rezepte und Basteltipps geteilt. Doch eine Szene sorgte für hitzige Diskussionen: Als Mindy Meghan fälschlicherweise mit ihrem Mädchennamen Markle ansprach, korrigierte diese sie prompt mit den Worten: "Du weißt, dass ich jetzt Sussex bin. Das ist unser Familienname."

Dieser Moment, der in der Episode "Welcome to the Party" stattfand, wurde in den sozialen Medien stark kritisiert. Eine Nutzerin erklärte auf Plattformen wie X, dass Sussex kein richtiger Nachname sei, sondern ein Höflichkeitstitel. Gleichzeitig sah sich die Serie auch anderen Vorwürfen ausgesetzt, darunter mangelnde Originalität und der Diebstahl von Kochrezepten von anderen Webseiten. Auch Mindy Kaling entging der Aufmerksamkeit nicht, da TikTok-Nutzer ihren Gesichtsausdruck bei der Namenskorrektur unter die Lupe nahmen. Sie selbst zeigt sich unbeeindruckt: "Die Leute zoomen auf mein Gesicht und analysieren es, aber ehrlich gesagt kann ich mich kaum noch an den Moment erinnern."

Meghan und Mindy verbindet mehr als nur ihre berufliche Kollaboration: Beide sind erfolgreiche Frauen und zweifache Mütter, die ihre Erfahrungen in Interviews und Formaten wie Meghans eigener Lifestyle-Serie offen teilen. Mindy, die als Autorin und Schauspielerin Berühmtheit erlangte, rühmte erneut ihre Zeit mit Meghan und demonstrierte damit Loyalität, wo andere Kritik laut werden ließen. Während Meghan oft im öffentlichen Fokus für ihren Umgang mit Adelsprotokollen steht, ist sie in den Augen ihrer Freunde vor allem eins: eine engagierte Frau und stolze Mutter, die mit ihrer Familie – wie sie betont – den Namen Sussex teilt.

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan."

Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling bei "With Love, Meghan"

