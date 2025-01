So hat Rylee Arnold ihren Freund Walker Lyons kennengelernt

Rylee Arnold, die Tänzerin aus der Show "Dancing With the Stars", hat kürzlich die besondere Geschichte erzählt, wie sie ihren Freund Walker Lyons kennenlernte – und dabei spielte eine Uber-Fahrt eine entscheidende Rolle. Im Podcast "The Squeeze" verriet Rylee, dass sie an einem besonders stressigen Tag kurz vor dem Beginn der neuen Staffel von DWTS völlig genervt war. Der Verkehr in Los Angeles, ein dringender Shopping-Trip für ein Outfit und ihre allgemein schlechte Laune machten ihr das Leben schwer. Statt selbst zu fahren, nahm sie auf Empfehlung ihrer Mutter ein Uber – und genau diese Entscheidung sollte ihr Liebesleben nachhaltig verändern.

Die Fahrerin, wie Rylee sich erinnert, war äußerst freundlich und begann, über ihre Familie zu sprechen. Plötzlich brachte die Frau ihren Neffen ins Spiel, der Football an der USC spielte, und schlug Rylee vor, ihn auf Instagram zu suchen. Zunächst legte die Tänzerin die Idee beiseite, doch etwa eine Woche später tauchte Walker erneut in ihrem Leben auf – diesmal durch einen TikTok-Clip, den ihre Schwester in eine Familiengruppe schickte. Dadurch wurde Rylee daran erinnert, dass sie erst kürzlich in besagtem Uber saß. Unterstützt durch Gemeinsamkeiten zwischen ihren Freundeskreisen wagte sie schließlich den ersten Schritt: Sie folgte ihm auf Instagram, er schrieb sie an, und das Ganze führte zur ersten Verabredung.

Rylee schwärmte im Podcast, dass der Zeitpunkt ihres Kennenlernens perfekt war – sowohl für sie als auch für Walker, da beide genau die richtige Phase in ihrem Leben durchliefen. Während sie sich auf ihre Karriere als Tänzerin konzentriert, ist Walker in der Welt des US-College-Footballs aktiv. Die beiden scheinen nicht nur durch Zufall, sondern auch durch eine enge Verknüpfung ihrer Familien und Freundeskreise verbunden zu sein. So berichtete Rylee, dass ihr Schwager mit dem Vater von Walkers bestem Freund bekannt ist – ein weiteres kleines Detail in der charmanten Geschichte ihres Kennenlernens, das ganz offensichtlich unter einem glücklichen Stern stand.

Instagram / ryleearnold1 Rylee Arnold (r.) und Walker Lyons im Oktober 2024

Instagram / ryleearnold1 Rylee Arnold und Walker Lyons im Disneyland

