Neue Liebe: Rylee Arnold schwärmt von ihrem Freund Walker

Rylee Arnold schwebt mit ihrem neuen Freund Walker Lyons im siebten Himmel! Nur zwei Tage nach dem "offiziellen" Liebesdebüt auf Social Media sprach die Dancing With the Stars-Tänzerin mit Page Six über die besten Eigenschaften ihres Partners. "Er ist einfach so süß", erklärte sie ganz hingerissen von dem USC-Footballspieler. Besonders schätze sie, dass er ihr so ein gutes Gefühl gebe: "Es ist schön, hart zu arbeiten und dann Zeit mit ihm zu verbringen und einfach abzuschalten. Das ist wirklich großartig." Rylee fügte hinzu, sie und Walker fühlten sich wohl damit, ihre Beziehung nun öffentlich zu machen: "Wir sind uns beide sehr sicher, also dachten wir, wir zeigen das einfach."

Vor wenigen Tagen teilte Rylee einige Schnappschüsse von sich bei einem College-Footballspiel und ließ keinen Zweifel daran, dass Walker, der Tight End der University of Southern California Trojans, ihr dabei besonders ins Auge gefallen ist. Kuschelnd und strahlend posieren die beiden auf den Bildern. Rylees diesjähriger DWTS-Partner, der Olympia-Turner Stephen Nedoroscik, hatte zwar noch keine Gelegenheit, Walker persönlich kennenzulernen, erzählte aber gegenüber Page Six, er "wirke wie ein netter Kerl". "Die beiden passen einfach unglaublich gut zusammen", berichtete der Sportler.

In der Gruselausgabe von "Dancing With the Stars" performten Stephen und Rylee diese Woche einen zeitgenössischen Tanz zu "I Ran (So Far Away)", passend zum Thema "Halloween-Albträume". Mit einer starken Wertung von 28 von 30 möglichen Punkten war es für beide das erste Mal, dass sie eine perfekte zehn von einem der Juroren erhielten – ein aufregender Moment für das Duo, das sich sichtlich dankbar zeigte. Noch im letzten Jahr kursierten Liebesgerüchte um Rylee und ihren früheren Tanzpartner Harry Jowsey (27). Aufmerksame Fans der Show hatten die beiden Händchen haltend in der Öffentlichkeit gesichtet – und sogar einen Kuss auf der Tanzfläche konnten die Zuschauer damals live miterleben.

Instagram / ryleearnold1 Rylee Arnold, Tänzerin

Instagram / ryleearnold1 Harry Jowsey und Rylee Arnold im Oktober 2023

