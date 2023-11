13.000 Euro: Harry Jowsey schenkt Freundin Rylee Armband!

So viel ist ihm seine Liebste wert! Harry Jowsey (26) und Rylee Arnold lernte sich während ihrer Teilnahme bei Dancing with the Stars kennen und lieben. Noch in der Tanzshow bestätigen die Turteltauben ihre Beziehung mit einem Kuss auf der Bühne. Jetzt besiegelt der US-amerikanische Realitystar seine Gefühle für sie mit einer teuren Geste: Harry schenkt seiner Rylee ein diamantbesetztes Goldarmband von unglaublichem Wert!

In seiner Snapchat-Story zeigt der verliebte Hottie seinen Fans, wie viel ihm seine neue Flamme bedeutet. "Ich habe Rylee ein Dankesgeschenk gemacht", erzählt er, während seine Freundin mit einem freudig-schockiertem Gesicht in die Kamera schaut und das Schmuckkästchen in der Hand hält. Darin: Ein mehr als 13.000 Euro teures goldenes Armband von der Marke "Van Cleef & Arpels" – "nichts Verrücktes" laut Harry. In einem nächsten Video trägt sie das Schmuckstück an ihrem Handgelenk und zeigt es ihrem Partner. "Sie verdient die Welt", schreibt der vermögende Romantiker dazu.

Im Sommer gab der Reality-TV-Star bekannt, dass er nicht mehr nur "herumvögeln" möchte. Er wolle nun die Frau finden, die er heiraten wird. "Mein größtes Ziel in meiner nächsten Beziehung ist, dass ich heiraten will. Die nächste Person, mit der ich mich treffe, ist zu 110 Prozent meine Person, also möchte ich sicher sein" Ob er in Rylee seine zukünftige Frau sieht, ist bisher unbekannt.

Snapchat / harryjowsey Rylee Arnold im November 2023

Snapchat / harryjowsey Harry Jowseys Geschenk an Rylee Arnold

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey im August 2022

