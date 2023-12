"Lieben ihn": Rylee Arnolds Eltern sind große Fans von Harry

Sie sind hin und weg! Harry Jowsey (26) war in der aktuellen Staffel von Dancing with the Stars zu sehen. Mit seiner Tanzpartnerin Rylee Arnold verstand er sich blendend – auch abseits des Tanzparketts. Zuletzt küssten sich der einstige Finger weg!-Kandidat und die Profitänzerin sogar vor laufenden Kameras. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Liebe noch nicht. Doch den Segen von Rylees Eltern hat Harry offenbar schon jetzt!

In der aktuellen Podcastfolge von "The Weekly Trash" plaudert die 18-Jährige aus, was ihre Familie von Harry halte. "Meine Eltern lieben ihn wirklich", schwärmt die Blondine und fügt hinzu: "Sobald sie hörten, wie er mich behandelte und wie nett er zu mir war, und als sie ihn dann tatsächlich trafen, sagten sie: 'Oh, wir lieben Harry.'" Für Rylee sei er der lustigste Mensch, den sie jemals kennengelernt habe – obendrein sei der Australier ein echter Gentleman.

Erst vor wenigen Tagen machte der Ex von Francesca Farago (30) deutlich, wie wichtig ihm die Beauty ist. "Ich habe Rylee ein Geschenk gemacht", verriet er in seiner Snapchat-Story, während er ein edles Schmuckkästchen in der Hand hielt. Darin: ein goldenes Armband im Wert von über 13.000 Euro. "Sie verdient die Welt", betonte der waschechte Romantiker.

