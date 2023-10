Ist "Finger weg!"-Star Harry Jowsey etwa wieder vergeben?

Ist Harry Jowsey (26) etwa wieder in festen Händen? Vor drei Jahren wurde der Realitystar durch seine Teilnahme bei Finger weg! bekannt. Dort lernte Francesca Farago (29) kennen und lieben. Doch ihre Beziehung ging nur kurz danach in die Brüche. Daraufhin wurde es recht ruhig um Harrys Liebesleben, seine TV-Karriere treibt er aber weiterhin voran: Aktuell ist der Hottie bei Dancing with the Stars zu sehen – und dort scheint Harry einer ganz bestimmten Person nahegekommen zu sein...

Auf TikTok geht aktuell ein Clip viral, in dem der 26-Jährige mit seiner Tanzpartnerin Rylee Arnold zu sehen ist und zwar sehr vertraut. Gemeinsam schlenderten Harry und Rylee durch das Hollywood Palladium, einem Theater in Los Angeles – und zwar Händchen haltend! Ob die beiden etwa mehr als nur gute Tanzpartner sind?

Der Großteil der Fans scheint sich auf jeden Fall sicher zu sein. "Es war halt so klar" oder "Ich gucke noch nicht einmal die Show und ich wusste, dass das passieren würde", sind nur zwei der zahlreichen Kommentare. Andere wiederum vermuten, dass Harry und Rylee nur eine enge Freundschaft verbindet. "Okay, aber ich halte auch die Hände meiner Freunde in überfüllten Räumen", kommentiert etwa ein User.

Instagram / ryleearnold1 Harry Jowsey und Rylee Arnold im September 2023

Getty Images Harry Jowsey, Realitystar

Instagram / ryleearnold1 Harry Jowsey und Rylee Arnold bei "Dancing with the Stars"

