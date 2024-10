Ist er ihr Neuer? Rylee Arnold kuschelt mit Footballspieler

Noch vergangenes Jahr hieß es, dass zwischen Rylee Arnold und ihrem Dancing with the Stars-Partner Harry Jowsey (27) die Funken sprühen. Aber ihr Herz hat die Profitänzerin nun offenbar an einen ganz anderen verschenkt. Auf Instagram teilt sie ein paar Fotos, die sie bei einem College-Footballspiel zeigen. Dabei scheint es ihr ein Spieler besonders angetan zu haben: Auf den Bildern kuschelt sie nämlich innig mit Walker Lyons, dem Tight End der University of Southern California Trojans. "Ist das ein schwieriger Start?", fragt Rylee unter ihrem Post. Ob sie damit eine mögliche neue Beziehung oder doch das Footballspiel meint, lässt sie aber offen. In ihrer Story legt Rylee dann direkt ein paar romantische Bilder aus dem Disneyland nach – sogar ein Schnappschuss mit einem Kuss für Walker war dabei.

Harry könnte also von dem Sportler abgelöst worden sein – doch dabei waren sich viele Fans so sicher, dass der Finger weg!-Star und Rylee ein Paar sind. Während ihrer Zeit in der Tanzshow küssten sich die beiden sogar vor laufenden Kameras. Und ihre Familie lernte Harry offenbar auch schon kennen. "Meine Eltern lieben ihn wirklich. Sobald sie hörten, wie er mich behandele und wie nett er zu mir war, und als sie ihn dann tatsächlich trafen, sagten sie: 'Oh, wir lieben Harry'", schwärmte die 19-Jährige im Podcast "The Weekly Trash". Sie selbst schätze vor allem den Humor des Reality-TV-Darstellers und die Tatsache, dass er sie wie ein Gentleman behandele.

Ob es während der Show ernster zwischen Rylee und Harry wurde, verrieten die beiden bis heute nicht. Die ständigen Flirtgerüchte nervten den Australier anfänglich sogar ein wenig. Von People darauf angesprochen, meinte er nur: "Ich denke, dass es ein bisschen unfair gegenüber Rylee ist, so früh schon." Sie tanzte zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal in der Sendung und sei noch ein Neuling im Business. "Es ist die dritte Woche, wir versuchen unser Bestes, uns auf die Tänze zu konzentrieren, und was auch immer passiert, passiert", erklärte Harry undurchsichtig. Er musste aber dennoch einräumen, dass die beiden ihre gemeinsame Zeit sehr genossen.

Instagram / ryleearnold1 Rylee Arnold und Walker Lyons im Disneyland

Instagram / ryleearnold1 Harry Jowsey und Rylee Arnold

