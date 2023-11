Harry Jowsey und Rylee bestätigen ihre Liebe mit Kuss im TV!

Liebesglück bei Harry Jowsey (26)! Der ehemalige Finger weg!-Teilnehmer hat sich in der aktuellen Staffel Dancing with the Stars in die Herzen der Zuschauer getanzt. Dabei soll es zwischen ihm und seiner Tanzpartnerin Rylee Arnold besonders gefunkt haben. Die beiden wurden von aufmerksamen Fans bereits Händchen haltend in der Öffentlichkeit gesichtet. Jetzt machen sie es wohl offiziell – Harry und Rylee küssen sich auf der Bühne!

Während ihrer Performance zu einem Song von Taylor Swift (33) gehen die beiden auf Tuchfühlung. Und dann ist es so weit: Harry und Rylee küssen sich zärtlich in der Tanzshow! Doch auch die romantische Geste konnte die beiden nicht retten: Der Realitystar und seine Partnerin müssen die Show trotzdem verlassen. Nach ihrem Ausscheiden findet Harry jedoch süße Worte für Rylee. "Es ist so unglaublich zu sehen, wie sie ihre Träume lebt. Ich kann kaum glauben, dass ich daran teilhaben durfte", schwärmt der Hottie.

Der Brite ist in der Vergangenheit in erster Linie durch seine Bettgeschichten aufgefallen. Er soll mit über 200 Frauen geschlafen haben! Doch bereits im Sommer deutete Harry an, bereit für eine ernste Beziehung zu sein. Nun scheint er sein Glück mit Tanzpartnerin Rylee gefunden zu haben.

Instagram / ryleearnold1 Harry Jowsey und Rylee Arnold im September 2023

Getty Images Harry Jowsey, Netflix-Star

Instagram / ryleearnold1 Rylee Arnold, Tänzerin

