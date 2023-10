Flirtet er mit Tanzpartnerin? Harry Jowsey bezieht Stellung

Harry Jowsey (26) bricht sein Schweigen! Der TV-Casanova war durch seine Teilnahme an der ersten Staffel der Netflix-Show Finger weg! bekannt geworden, in der er mit Francesca Farago (29) zusammenkam. Doch ihre Beziehung zerbrach. Stattdessen soll der Influencer jetzt mit seiner Dancing with the Stars-Tanzpartnerin Rylee Arnold anbandeln. Doch ist an den Vermutungen etwas dran? Harry meldet sich jetzt erstmals zu den Gerüchten!

"Ich denke, dass es ein bisschen unfair gegenüber Rylee ist, so früh schon", ärgert sich der 26-Jährige im Interview mit People. Die 18-Jährige sei schließlich ganz neu in dem Business – es ist die erste Staffel der Tanzshow, an der sie mitwirkt. "Es ist die dritte Woche, wir versuchen unser Bestes, uns auf den Tanz zu konzentrieren, und was auch immer passiert, passiert", gibt Harry preis. Liegt da also doch etwas in der Luft? Der Australier verrät nur so viel: "Wir genießen es einfach, zusammen zu sein."

Die Promiflash-Leser haben bereits eine klare Meinung zu dem Ganzen. Wie aus einer Umfrage hervorgeht, glauben 72,3 Prozent der Teilnehmer, dass Harry und Rylee zusammen sind. 27,7 Prozent vermuten, dass der Realitystar und die Schwester der Profitänzerin Lindsay Arnold (29) nur Freunde sind.

Instagram / ryleearnold1 Harry Jowsey und Rylee Arnold bei "Dancing with the Stars"

Getty Images Harry Jowsey, Realitystar

Instagram / ryleearnold1 Harry Jowsey und Rylee Arnold im September 2023

