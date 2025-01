Annika Kärsten hat fest an Heinz Hoenigs Genesung geglaubt

Heinz Hoenig (73) hatte im vergangenen Jahr mit lebensbedrohlichen Gesundheitsproblemen zu kämpfen. 143 Tage lag der ehemalige Schauspieler auf der Intensivstation, während seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) ihm zur Seite stand. Obwohl das Überleben ihres Mannes in manchen Momenten aussichtslos schien, soll die zweifache Mutter nie die Hoffnung aufgegeben haben. "Ich weiß noch im Sommer in Berlin, als Heinz vor der ersten OP im Koma lag. Damals haben mir alle Ärzte zum Ausdruck gebracht, wie chancenlos seine Situation ist. Es wurde sogar ein Palliativ-Team hinzugezogen", erinnerte sie sich gegenüber Bild zurück.

Da die 39-Jährige selbst jahrelang als Krankenschwester Menschen auf ihrem letzten Weg begleitete, wusste sie, wie ernst es um den "Das Boot"-Darsteller stand. Trotzdem schickte sie das Palliativ-Team weg. "Ich habe gesagt: 'Mit euch rede ich nicht! Ich habe die allerhöchste Achtung vor euch, aber ich weiß, dass es noch nicht so weit ist'", schilderte Annika die damalige Situation gegenüber dem Blatt. Die Ärzte sollen sie mitleidig angeschaut haben, doch die Frau des ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten war sich sicher, dass sie ihren Heinzi wieder mit nach Hause nehmen würde. "Und das hat geklappt", resümierte sie. Durch die beängstigende Erfahrung sei das Paar auch noch viel mehr zusammengewachsen. Heinz schwärmte von seiner 33 Jahre jüngeren Partnerin: "Meine Frau ist das Beste, was mir passieren konnte. Wir haben nie darüber geredet, dass es schiefgehen könnte. Auch nicht über den Tod. Das will ich auch gar nicht. Ich kann Annika und die Kinder nicht alleine lassen."

Im Rückblick auf das vergangene Jahr nannte der 73-Jährige 2024 sein "Schicksalsjahr". Bei "Menschen, Bilder, Emotionen" äußerte er sich zu seinem Gesundheitszustand: "Mir geht es jetzt gut, wenn ich daran denke, wie schlecht es mir ging." Der "7 Zwerge"-Schauspieler erklärte, dass er sich zwar auf dem Weg der Besserung befinde, aber noch weitere Operationen vor ihm stünden. "Ich habe noch viel vor", verkündete er und vertraut weiterhin auf die Zuversicht und Pflege seiner Frau.

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig, Frau von Heinz Hoenig

Thomas Bartilla / Future Image Heinz Hoenig, Schauspieler