Romeo Beckham teilt Whirlpool-Fotos mit neuer Freundin Kim

Romeo Beckham (22) hat das neue Jahr auf Instagram mit einer Reihe von Fotos begrüßt. Besonders ein Schnappschuss sorgte für Aufsehen: In einem Whirlpool teilt er einen innigen Kuss mit seiner neuen Freundin Kim Turnbull. Neben diesem romantischen Moment gibt es auch Einblicke in private Familienmomente. So postete Romeo Bilder von sich mit seiner Mutter Victoria (50), mit seinem Vater David (49), während sie gemeinsam heiße Getränke genießen, und ein Foto seiner Eltern, die auf einem Steg zu ihrem legendären Tanz aus ihrer Netflix-Dokumentation tanzen. Unter der Bildserie schrieb Romeo: "Liebe meine Familie so sehr", worauf Victoria antwortete: "Wir lieben dich so sehr, Romeo." Auch Kim kommentierte mit einem Herz-Emoji.

Kim und Romeo sind seit 2024 ein Paar, nachdem Romeo zuvor mit der amerikanischen Fotografin Gray Sorrenti zusammen war. Seine neue Beziehung feierte das junge Paar unter anderem mit einem Abendessen im Restaurant Papi Steak in Miami. Die 32-jährige Kim, die zuvor eine Beziehung mit Madonnas (66) Sohn Rocco Ritchie (24) hatte, soll laut Berichten von Victoria Beckham herzlich empfangen worden sein. Insider verrieten im vergangenen November gegenüber der Presse, dass Romeo "jung, charmant und talentiert" sei und verständlicherweise viel Aufmerksamkeit auf sich ziehe. Kims Erfahrung mit dem Rampenlicht wurde von der Designerin Victoria als positiv aufgenommen.

Romeo, der schon in der Vergangenheit mit seinem Liebesleben in den Schlagzeilen war, führte zuvor fünf Jahre lang eine Beziehung mit Mia Regan (22), die Anfang 2024 endete. Beide äußerten sich damals öffentlich über ihre Trennung und betonten die weiterhin bestehende freundschaftliche Verbindung. "Mooch und ich haben uns getrennt, aber wir haben immer noch viel Liebe und Respekt füreinander", erklärte Romeo. Mia bestätigte: "Wir teilen weiterhin viel Liebe, auch wenn es romantisch nicht mehr funktioniert." Romeo, der seinen familiären Zusammenhalt immer wieder betont, scheint nun mit Kim einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, während er die Unterstützung seiner prominenten Eltern genießt.

Instagram / romeobeckham Romeo und Victoria Beckham albern herum

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im Juli 2023

