Yeliz Koc und Tochter Snow beschenken Cheyenne Ochsenknecht

Auch wenn die Weihnachtsfeiertage schon vorbei sind, sorgt Yeliz Koc (31) mit einer liebevollen Geste für Freude bei Cheyenne Ochsenknecht (24). In ihrer Instagram-Story zeigt die Schwester von Yeliz' Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) total stolz ein Foto von Geschenken, die an sie und ihre Tochter Mavie gerichtet sind. Eines der liebevoll verpackten Päckchen trägt die Aufschrift "Für Tante Cheyenne von Snow", was auf die kleine Snow Elanie Koc (3) anspielt. Der Spross stammt aus Yeliz' Beziehung mit Jimi Blue, die 2021 in die Brüche ging.

Die Schwester des Schauspielers und seine Ex-Partnerin scheinen sich gut zu verstehen. Dabei äußerte sich Yeliz nach der Trennung von Jimi Blue nicht gerade positiv über die Familie des ehemaligen Kinderstars. Cheyenne bemühte sich trotz allem um ein gutes Verhältnis zur Mutter ihrer Nichte. Zwei Jahre nach dem Liebes-Aus der beiden lud sie die Make Love, Fake Love-Bekanntheit sogar auf ihren Hof nach Österreich ein. Der Realitystar schwärmte danach im Netz: "Snow hat sich sofort wohlgefühlt in Österreich. Sie hat die Katzen geliebt." Zur Erklärung verriet sie ihren Followern außerdem, dass sie der 31-Jährigen nach einem Krankenhausaufenthalt ihrer Tochter geschrieben hat und sie seitdem in Kontakt sind.

Cheyenne und ihr Ehemann Nino Sifkovits (29) leben schon seit über drei Jahren in dem Nachbarland. Die Blondine würde ihr Bauernhofidyll "nicht gegen die schönste Münchener Innenstadtwohnung" eintauschen, wie sie im Promiflash-Interview ausplauderte. "Es ist cool, denn wenn ich hier durch den Ort fahre und die Kinder wegbringe, dann ist da einer im Traktor, der winkt mir, und ich winke der Bäckerin. [...] Es ist einfach so eine große Familie, jeder grüßt jeden, jeder mag sich, es ist alles echt entspannt, wie in so einer eigenen Bubble", schwärmte die Tochter von Natascha Ochsenknecht (60) und Uwe Ochsenknecht (68).

Instagram / cheyennesavannah Yeliz Kocs Geschenk für Cheyenne Ochsenknecht

Stefanie Schumacher / Sky Deutschland Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

