Das schätzen Cheyenne Ochsenknecht und Nino am Landleben

Cheyenne Ochsenknecht (24) und ihr Mann Nino Sifkovits (29) leben den ländlichen Traum: In Österreich haben sie einen Bauernhof mit Rindern, Schweinen und Hühnern. Im Interview mit Promiflash schwärmen die TV-Bekanntheiten von ihrem idyllischen Leben in der Steiermark. Nino liebt vor allem eins: "Für mich ist es die Natur und die Ruhe." Cheyenne sieht es ganz genauso und erzählt: "Es ist so cool, denn wenn ich hier durch den Ort fahre und die Kinder wegbringe, dann ist da einer im Traktor, der winkt mir und der Bäckerin, der winke ich. Und unser Metzger, dem winke ich. [...] Es ist einfach so eine große Familie, jeder grüßt jeden, jeder mag sich, es ist alles so recht entspannt, wie in so einer eigenen Bubble."

Ihr neues Leben auf dem Land haben Cheyenne und Nino richtig zu schätzen gelernt. Wieder in eine Stadt zu ziehen, können sie sich auf Dauer nicht vorstellen: "Fest zum Leben nicht. Irgendwo in einem Vorort vielleicht, ja. Aber das ist eh das Gleiche wie jetzt auch schon", meint Nino. Die Tochter von Natascha Ochsenknecht (60) betont zusätzlich, dass es für die beiden keinen Grund gibt, in die Stadt zu ziehen: "Also hier fehlt uns auch an nichts. Wir haben hier fünf Minuten von uns ein riesiges Shoppingcenter. Also, wir haben hier alles."

Wie Cheyenne und Ninos Leben genau aussieht, können ihre Fans bald in der zweiten Staffel ihrer eigenen Show "Unser Hof" sehen. Dort zeigen die TV-Stars in insgesamt sechs Folgen, wie die Zucht ihrer Chianina-Rinder läuft oder sie den Arbeitsalltag auf dem Hof und die beiden kleinen Kinder vereinen können. Cheyenne und Nino sind Eltern von der kleinen Mavie und dem Nesthäkchen Matteo Nael.

"Unser Hof" ist ab dem 30. September immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und WOW auf Abruf verfügbar.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht auf ihrem Hof

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht mit Sohnemann Matteo

