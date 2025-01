So kommen die neuen Dschungelcamp-Kandidaten bei den Fans an

Der Cast des Dschungelcamps 2025 steht fest – und die meisten Fans scheinen sich auf die diesjährigen Teilnehmer zu freuen! Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 3. Januar, 10:50 Uhr] hervorgeht, sind 58 Prozent der Leser voller Vorfreude, die angekündigten Realitysternchen und TV-Bekanntheiten beim Überleben im australischen Dschungel zu beobachten. 589 von 1.023 Umfrage-Teilnehmern antworteten mit "Ja, total! Ich freue mich" auf die Frage, ob sie mit dem Cast zufrieden sind. 42 Prozent hingegen, was 434 Stimmen entspricht, sind weniger zufrieden und hatten sich mehr erhofft.

Wie das Format vor wenigen Stunden offiziell auf Instagram verkündete, können sich die Zuschauer auch 2025 wieder auf eine bunte Mischung freuen. So nehmen neben den Reality-TV-Neulingen wie Nina Bott (47) und Tim Ülker auch alte Trash-TV-Hasen wie Sam Dylan (33), Alessia Herren (22), Yeliz Koc (31) und Maurice Dziwak (26) teil. Außerdem wagen sich Anna-Carina Woitschack (32), Edith Stehfest, Jörg Dahlmann (65), Pierre Sanoussi-Bliss, Jürgen Hingsen (66) und Lilly Becker (48) in den Dschungel. Ab dem 24. Januar geht es los: Wie lang wird es dauern, bis der erste Kandidat ruft: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"?

Dass sich Realitystar Maurice nach Down Under wagt, obwohl er und seine Partnerin aktuell ein Baby erwarten, erfreut seine Fans jedoch weniger. Einige konfrontierten ihn mit dem Vorwurf, seine Liebste während der Schwangerschaft einfach Tausende Kilometer entfernt allein zu lassen. Das ließ er sich nicht gefallen. "Zu sagen, ich lasse meine Familie allein... Es fällt mir eh schon schwer, weil ich ein Familienmensch bin. Aber ich lasse meine Familie nicht allein, denn ihre Familie steht komplett hinter uns, meine Familie steht hinter uns, und die werden für meine Frau sorgen. Dafür habe ich schon gesorgt", konterte er in seiner Instagram-Story.

RTL / Boris Breuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidatin Lilly Becker

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, Reality-TV-Bekanntheit

