Keira Knightley brauchte nach "Fluch der Karibik" Therapie

Keira Knightley (39) hat nun offenbart, dass sie nach ihrem Erfolg mit der Fluch der Karibik-Reihe jahrelang in Therapie war. Die britische Schauspielerin, die durch Filme wie "Kick It Like Beckham" und "Tatsächlich... Liebe" weltweite Berühmtheit erlangte, sprach mit Variety über die Belastungen, die mit ihrem plötzlichen Ruhm einhergingen. "Es war traumatisch", gestand sie. Insbesondere ihr rasanter Aufstieg mit nur 18 Jahren habe sie ziemlich unter Druck gesetzt, da sie in einem "sehr prekären Alter" gewesen sei, in dem Fehler zu machen noch gestattet sein müsse.

Nach ihrem Durchbruch blieb Keira in den Folgejahren dem "Fluch der Karibik"-Franchise treu und spielte Hauptrollen in den ersten drei Filmen, die weltweit zu Kassenschlagern wurden. Trotz des immensen Erfolgs konnte sie diese Zeit nicht wirklich genießen. Ihr plötzlicher Bekanntheitsgrad brachte enorme Erwartungen mit sich, während sie selbst noch in einer Phase der persönlichen Entwicklung war. "Ich bin nicht extrovertiert, daher fand ich dieses Maß an Kontrolle und Ruhm wirklich hart", erklärte die Schauspielerin. Dennoch würde sie die Vergangenheit nicht ändern: "Jetzt kann ich damit umgehen, und das ist großartig. Aber damals war es nicht so toll und ich brauchte viele Jahre Therapie, um damit klarzukommen."

Keira, die seit ihrer Kindheit schauspielert, legte mit dem Erfolg von "Fluch der Karibik" den Grundstein für eine beeindruckende Karriere. Für ihre Darstellung in den Filmen "Stolz und Vorurteil" und "The Imitation Game" erhielt sie sogar jeweils eine Oscar-Nominierung. Trotz ihrer anfänglichen Schwierigkeiten im Umgang mit ihrer Berühmtheit hat sich die Schauspielerin nie davon abhalten lassen, ihre Leidenschaft für die Schauspielkunst zu verfolgen. Privat genießt Keira seit 2013 ihr Familienglück mit dem Musiker James Righton (41) und ihren zwei Kindern.

Anzeige Anzeige

ActionPress/United Archives GmbH Keira Knightley und Johnny Depp

Anzeige Anzeige

Getty Images Keira Knightley und James Righton, Ehepaar