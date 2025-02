Zurück zu "Fluch der Karibik"? Orlando Bloom äußert sich nun

Orlando Bloom (48) begeisterte seine Fans in der Rolle des wagemutigen und zugleich charmanten Will Turner in Fluch der Karibik. Seit der Veröffentlichung des bisher letzten Teils im Jahr 2017 kursieren immer wieder Gerüchte über eine Fortsetzung. Sollte es tatsächlich so weit kommen, wäre für Orlando ein Comeback als Will nicht ausgeschlossen! In einem neuen Interview mit Entertainment Weekly enthüllt er: "Hört zu, es war eine wilde und lustige Erfahrung, also sag niemals nie."

Der Schauspieler erklärt darüber hinaus, dass er wahnsinnig viel Respekt vor dieser Erfahrung sowie dem Produzenten Jerry Bruckheimer (81) habe. Inwiefern er tatsächlich wieder in seine kultige Paraderolle schlüpfen darf, bleibt jedoch auch für ihn selbst erst einmal abzuwarten, wie er betont. Trotzdem sei er schon jetzt unglaublich dankbar für seine Mitwirkung an der Fantasy-Reihe: "Ich bin froh, dass ich ein Teil von etwas sein durfte, das sich anfühlt, als würde es die Zeit überdauern, was cool ist."

Erst vor Kurzem äußerte sich Keira Knightley (39) zu ihrer Zeit am Set von "Fluch der Karibik". Die Britin verkörperte als Elizabeth Swann die Liebste von Will. Im Gegensatz zu ihrem Co-Star blickt Keira nicht unbedingt gerne auf diese Phase in ihrem Leben zurück. Die Berühmtheit verriet im Interview mit Variety, dass sie nach ihrem überwältigenden Erfolg jahrelang in Therapie war. Sie gestand in Bezug auf die damaligen plötzlichen Belastungen sowie den Druck: "Es war traumatisch."

Johnny Depp, Orlando Bloom und Keira Knightley auf einem "Fluch der Karibik"-Plakat

Getty Images Keira Knightley, Januar 2025

