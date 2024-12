Keira Knightley in Outfit à la "Fluch der Karibik" unterwegs

Die britische Schauspielerin Keira Knightley (39) brachte bei einem Event in New York City Erinnerungen an ihre ikonische Rolle in der Fluch der Karibik-Reihe zurück. Keira, bekannt für ihre Darstellung der Elizabeth Swann, nahm an einer Veranstaltung für ihre Netflix-Serie "Black Doves" teil und beeindruckte die Anwesenden mit einem stilvollen Outfit. Sie trug einen vintage-inspirierten dunkelblauen Blazer und passende kniehohe Shorts, kombiniert mit bordeauxroten Stiefeln.

Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, vervollständigte der Hollywoodstar den karibischen Look durch eine weiß bestickte Bluse mit hohem Kragen und eine kleine marineblaue Tasche. Ihr brünettes Haar trug sie dabei als locker fallenden Bob, der ihrem Look eine lässige Eleganz verlieh.

In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Times" sprach Keira kürzlich offen über ihre Erfahrungen mit großen Filmfranchises. Sie verriet, dass sie nach "Fluch der Karibik" nicht mehr in solchen Produktionen mitspielen möchte, da der Dreh wahnsinnig fordernd sei und "Jahre deines Lebens" in Anspruch nehme. "Es ist ein seltsames Gefühl, wenn etwas dich gleichzeitig aufbaut und zerstört", sagte sie gegenüber der Zeitung. Heute konzentriert sie sich auf Rollen, die ihr mehr kreative Freiheit bieten. Privat ist Keira seit 2013 mit dem britischen Musiker James Righton (41) verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Edie und Delilah, die der Schauspielerin viel Freude bereiten.

Getty Images Keira Knightley im Buckingham Palace im Jahr 2018

Getty Images Keira Knightley und James Righton, Ehepaar

