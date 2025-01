Krasse Transformation: So hot ist dieser "Narnia"-Star heute

William Moseley (37), bekannt aus den beliebten "Die Chroniken von Narnia"-Filmen, sorgt derzeit bei seinen Fans für bewundernde Blicke. Der 37-Jährige, der in der Fantasyreihe zwischen 2005 und 2010 die Rolle des ältesten Geschwisterkindes Peter Pevensie spielte, erregte auf Instagram Aufsehen mit einem Video. In einem Clip für das Literaturprojekt "The Queen’s Reading Room" liest er stilvoll aus dem Buch, das die Filmreihe inspirierte, in der Old Library des Magdalen College in Oxford. Neben seinen eloquenten Worten ziehen aber besonders Williams durchtrainierte Erscheinung und sein charismatisches Auftreten die Aufmerksamkeit der Fans auf sich.

Die neu entdeckte Begeisterung seiner Anhänger führte dazu, dass etliche Fans sich durch sein Profil wühlten und auf weitere Schnappschüsse aus dem Sommer stießen. Darunter fand sich auch ein Bild, das William entspannt und oberkörperfrei in einem idyllischen See zeigt, was seine durchtrainierte Figur perfekt zur Geltung brachte. Die Kommentare unter seinen aktuellen Beiträgen strotzen nur so vor Komplimenten. "Peter hatte ein Glow-up!", scherzte ein Fan begeistert, während andere seine "atemberaubende Stimme" sowie sein "teuflisch gutes Aussehen" lobten. Offenbar begeistert William nicht mehr nur durch seine schauspielerischen Talente, sondern auch durch seinen Fitnessfokus.

Privat hielt sich William in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Er wuchs in England auf und begann früh mit der Schauspielerei. Nach den "Narnia"-Filmen widmete er sich kleineren Film- und TV-Projekten. Fans schätzen nicht nur seine schauspielerischen Leistungen, sondern auch seine zurückhaltende Art. Die neuen Fotos und Videos zeigen jedoch eindrucksvoll: Der einstige Kinderstar hat sich optisch stark verändert, bleibt aber für viele seinem bodenständigen Image treu.

Instagram / williammoseley William Moseley, Schauspieler, 2024

Getty Images North America William Moseley, Georgie Henley, Anna Popplewell und Skandar Keynes, New York 2005

