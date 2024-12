Ariana Grande ist von Golden-Globe-Nominierung überwältigt

Für Ariana Grande (31) könnte es beruflich gesehen aktuell kaum besser laufen. Ihre Darstellung als Glinda in dem Musical Wicked brachte ihr nicht nur im Netz regelrechte Lobeshymnen von Fans ein, sondern nun auch eine Nominierung für einen Award bei den renommierten Golden Globes. Die erfolgreiche Sängerin wurde in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" nominiert. In ihrer Instagram-Story teilt Ariana den verkündenden Post und drückt rührend ihre Begeisterung aus: "Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin überwältigt und fühle mich geehrt, von den Mitgliedern der Golden Globes wahrgenommen zu werden."

Die 31-Jährige kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und ergänzt: "Es ist unmöglich, dafür Worte zu finden, aber ich bin einfach zutiefst dankbar für diese Anerkennung." Zudem gratuliert Ariana ihrer "brillanten" Filmkollegin Cynthia Erivo (37). Diese wurde ebenfalls für einen Golden Globe nominiert, jedoch in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Leistung als Hexe Elphaba in "Wicked". Des Weiteren darf sich das Team hinter der Fantasy-Produktion über Nominierungen in den Kategorien "Bester Film – Komödie/Musical" und "Kinematografie und Kassenleistung" freuen.

Die nächsten Golden Globes werden am 5. Januar 2025 ausgestrahlt. Bis dahin bleibt unklar, wer als glücklicher Preisträger nach Hause gehen darf. Die Chancen für "Wicked" stehen allerdings sehr gut, da der Musical-Hit bereits zwei Wochen nach dem US-Kinostart von einer der wichtigsten Filmorganisationen zum besten Film des Jahres gekürt wurde: Der Blockbuster setzte sich schon bei der Ernennung des "Best Film" des National Board of Review (NBR) gegen Erfolgsfilme wie "Anora", "Queer" oder "Gladiator 2" durch.

Getty Images Ariana Grande, November 2024

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande

