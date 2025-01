Erneuter Umzug: Deshalb wohnt Anna Adamyan nun in Regensburg

Für Anna Adamyan (28) startete das neue Jahr mit einem großen Wandel. Die ehemalige GNTM-Kandidatin kehrte zusammen mit ihrer kleinen Familie Köln den Rücken und zog nach Regensburg – und das aus einem ganz bestimmten Grund. Ihr Mann Sargis Adamyan (31) wurde nämlich von seinem Verein FC Köln an den Fußballklub der bayerischen Bezirkshauptstadt ausgeliehen, was auch einen Umzug für seine Frau und seinen Sohn Levi bedeutete. Der neue Wohnort soll allerdings nicht von Dauer sein. "Nach der Saison – Ende Mai geht's zurück nach Köln", bestätigte die Influencerin in einer Fragerunde auf Instagram.

Durch den Beruf ihres Mannes ist die 28-Jährige zwar an häufige Umzüge gewöhnt, doch ein Zuckerschlecken stellen sie trotzdem nicht dar. Auf ihrem Social-Media-Profil beantwortete Anna die Frage, wie sie mit den Wohnortswechseln klarkommt. "Mir fällt es mittlerweile immer schwerer, jedoch ist es nun für mich absolut in Ordnung, weil wir bereits zwei Jahre in Regensburg gelebt haben", offenbarte die Mutter eines kleinen Sohnes. Aufgrund der positiven Vergangenheit mit der Stadt freut sie sich sogar auf die kommende Zeit. Einen weiteren Wechsel würde Anna allerdings gerne in Kauf nehmen. Am liebsten sähe sie ihren Sohn Levi nämlich in Knokke-Heist, einer belgischen Küstenstadt, aufwachsen. Dort lebte das Paar, als Sargis für den Verein Club Brugge kickte.

Mit Köln lässt Anna auch schwere Zeiten hinter sich, denn erst vor einem Monat erlebte sie eine beängstigende Erfahrung. Eindringlinge sollen versucht haben, sich Zugang zu ihrem Haus zu verschaffen. "Hier wurde gerade von zwei maskierten Männern versucht einzubrechen, während ich mit Levi alleine zu Hause war. Waren die schlimmsten fünf Minuten seit Langem", schilderte sie bestürzt auf ihrem Social Media und teilte Aufnahmen ihrer Überwachungskamera, auf denen eine Person mit einer Sturmmaske und einer Brechstange zu sehen war. Die Polizei sei dem Model allerdings schnell zur Hilfe geeilt.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn Levi und einem Freund im Oktober 2024

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und Sohn Levi im Dezember 2023

