Maskierte Männer versuchten, bei Anna Adamyan einzubrechen

Anna Adamyan (28) meldet sich mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Social-Media-Followern: Wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story berichtet, sollen gestern Eindringlinge versucht haben, sich Zugang zu ihrem Haus zu verschaffen! "Hier wurde gerade von zwei maskierten Männern versucht einzubrechen, während ich mit Levi alleine zu Hause war. Waren die schlimmsten fünf Minuten seit Langem", erklärt sie. Die alarmierte Polizei sei zu ihrem Glück jedoch schnell eingetroffen. Ihr Puls sei vor lauter Schreck in die Höhe geschossen und sie müsse den Vorfall erst mal verarbeiten.

Der Schock sitze ihr auch heute noch in den Knochen. "Wollte mich heute den ganzen Tag melden, aber mein Nervensystem ist so überlastet. Ich stehe seit gestern Abend nur unter Strom und Panik. Fragen über Fragen", fügt sie hinzu. Zudem teilt die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit verschiedene Aufnahmen ihrer Überwachungskamera, auf denen einer der Einbrecher mit Sturmmaske und einer Brechstange ausgerüstet vor ihrem Haus steht und sich umschaut. "Einfach ehrenlos. Werde es nie verstehen... Und ich saß drinnen, alleine mit Levi", betont Anna noch einmal völlig entgeistert.

Levi ist der Sohn von Anna und ihrem Ehemann Sargis Adamyan (31). Der Kleine ist gerade einmal knapp über ein Jahr alt. Im August dieses Jahres hatte die Familie seinen ersten Geburtstag gefeiert. Das Model wurde anlässlich dessen ganz "melancholisch". Für die liebenden Eltern sei das erste Lebensjahr ihres "großen Wunders" viel zu schnell verflogen. Mit Levi war für das Ehepaar ein lang unerfüllter Kinderwunsch in Erfüllung gegangen.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit Sohn Levi

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn und Ehemann Sargis