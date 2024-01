Das sind die Frauen unserer deutschen Handball-EM-Jungs!

Sie feuern ihre Männer mächtig an! Die Handball-EM ist im vollen Gange: Seit dem 10. Januar findet das Event in Deutschland statt. Die ersten zwei Partien konnten die deutschen Handball-Jungs schon für sich entscheiden. Und wie heißt es so schön: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht meistens eine starke Frau! Das sind die Damen, die Dahmke, Golla und Co. während der Europameisterschaft den Rücken stärken.

Er ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft: Johannes Golla (26). Der Kreisläufer ist glücklich an seine Frau Elena vergeben, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Das Paar gab sich im Jahr 2022 das Jawort. Auch Andreas Wolff (33) ist in festen Händen: Mit seiner Freundin Samira wohnt er in Polen. Da sie sich jedoch aus der Öffentlichkeit heraushält, ist über die Beziehung weiter nichts bekannt. Der furiose Torschütze Juri Knorr ist ebenfalls in einer langjährigen Beziehung. Der 23-Jährige wohnt zusammen mit seiner Freundin Friederike und Hund Elfie in Heidelberg.

Rune Dahmke (30) teilt mit seiner Verlobten Stine Oftedal eine Gemeinsamkeit: Auch sie ist Handball-Profi! Die Norwegerin wurde sogar bereits dreimal Weltmeisterin und fünfmal Europameisterin. Auch die Freundin von Runes Teamkollege David Späth (21) spielt Handball. Katja Hinzmann, die in der 2. Liga beim TSG Ketsch spielt, ist seit wenigen Monaten an den jungen Keeper vergeben.

Instagram / juriknorr/ Juri Knorr und seine Freundin Friederike

Instagram / runedahmke/ Rune Dahmke mit seiner Verlobten Stine Oftedal

Instagram / david.spaeth29 David Späth und Katja Hinzmann, 2024

