Laut Insider: Tom Holland und Zendaya tatsächlich verlobt

Tom Holland (28) und Zendaya Coleman (28) haben den nächsten Schritt gewagt – sie sollen verlobt sein! Ein Insider enthüllte gegenüber TMZ, dass der Spiderman-Star zwischen Weihnachten und Neujahr die Frage aller Fragen stellte. Der Antrag fand in einem von Zendayas Anwesen in den USA statt und war alles andere als pompös: Statt einer riesigen Show entschied sich Tom für eine romantische, intime Atmosphäre. "Es war ein süßer Moment nur zwischen den beiden", verriet die Quelle.

Das Paar, das sich 2021 am Set von "Spider-Man: Homecoming" erstmals näherkam, zählt seitdem zu den beliebtesten in Hollywood. Trotz ihrer Bekanntheit halten die beiden ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Wie der Informant weiter berichtet, haben Tom und die Dune-Darstellerin noch keine konkreten Hochzeitspläne geschmiedet: Ihre vollen Terminkalender ließen nur wenig Zeit für Vorbereitungen. Doch die Fans sind begeistert, und auch die Familien sollen die Verlobung voller Vorfreude feiern.

Zendaya zog schon bei den Golden Globes Awards am Sonntag alle Blicke auf sich – und das lag nicht nur an ihrem atemberaubenden Look. Die 28-Jährige erschien in einem eleganten Abendkleid aus kupferfarbenem Satin, das sie mit ihrem glamourösen roten Locken-Bob perfekt in Szene setzte. Doch vor allem ein Detail sorgte für Begeisterung: der silberne Ring an ihrer linken Hand, verziert mit einem eindrucksvollen Diamanten. Obwohl weder Tom noch Zendaya sich bisher dazu geäußert haben, spekulierten Fans bereits zu diesem Zeitpunkt tatkräftig über die Bedeutung des funkelnden Schmuckstücks.

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya Coleman, Schauspieler

Getty Images Zendaya bei den Golden Globe Awards 2025

