Mexikanischer Schauspielstar Emilio Echevarría stirbt mit 80

Der "Stirb an einem anderen Tag"-Darsteller Emilio Echevarría ist mit 80 Jahren verstorben. Der mexikanische Schauspieler war vor allem bekannt für seine Rollen in "Amores Perros", "Alamo – Der Traum, das Schicksal, die Legende" und "Babel". Die Mexikanische Akademie der Filmkunst und -wissenschaften gab den Verlust auf X-bekannt: "AMACC trauert um den Schauspieler Emilio Echevarría, der eine enorme Karriere in Film und Theater gemacht hat." Die Todesursache und das Sterbedatum sind allerdings nicht bekannt.

Die Fans des 80-Jährigen betrauerten ihn bereits auf der Plattform. "Großer Schauspieler des mexikanischen Kinos", nannte eine Person Emilio und postete traurige Emojis. Ein weiterer Kommentator hatte ebenfalls große Worte für den Schauspielstar übrig: "Es ist ein bedauerlicher Verlust. Möge Don Emilio Echevarría in Frieden ruhen. Ich erinnere mich an ihn in einigen der interessantesten Filmrollen des mexikanischen Kinos." Eine Nutzerin dachte an seine Darbietung in einem seiner bekanntesten Streifen zurück. "Seine Leistung in 'Amores Perros' werde ich nie vergessen", beteuerte sie.

Emilio wurde am 3. Juli 1944 in Mexiko-Stadt geboren und begann seine Schauspielkarriere in den späten 1970er-Jahren. Seinen Durchbruch erlangte er mit "Amores Perros" im Jahr 2000 und er erhielt für seine Rollen in "Dying in the Gulf", "A Monster With A Thousand Heads" und "The Chosen" Nominierungen für den bekannten mexikanischen Filmpreis Ariel. Emilio hinterlässt nun seine Tochter, die Schauspielerin Lourdes Echevarría.

Agencia el Universal/El Universal de México/Newscom/The Mega Agency Schauspieler Emilio Echevarría

Getty Images Schauspieler John Lee Hancock, Leon Rippy, Emilio Echevarria, Billy Bob Thornton und Dennis Quaid

