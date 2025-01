So feierten die Stars auf den Afterpartys der Golden Globes

Nach der Party ist vor der Party! Im Anschluss an die Verleihung der Golden Globes 2025 ging es für die Stars auf die angesagten Aftershow-Veranstaltungen in Los Angeles. Netflix lud ins legendäre Spago-Restaurant ein, um die Erfolge des Abends zu feiern. Mit stolzen 14 Nominierungen und sieben gewonnenen Preisen hatte der Streaming-Gigant allen Grund zur Freude. Unter den Gästen war auch die Besetzung des Films "Emilia Pérez", darunter Zoe Saldana (46), die den Abend in einem traumhaften Kleid aus karamellfarbener Spitze sichtlich genoss.

Auch Disney ließ es sich nicht nehmen, seine Stars gebührend zu zelebrieren. Im schicken Funke-Restaurant versammelten sich Größen wie Selena Gomez (32) und Emma Stone (36), um die beeindruckenden Leistungen des Studios zu würdigen. Besonders die Serien "Shōgun" und "The Bear" sorgten bei dem Unterhaltungsunternehmen für einen goldenen Abend. Zeitgleich lud die United Talent Agency (UTA) ins Restaurant Marea, wo unter anderem Elle Fanning (26), Jonathan Van Ness (37) und Ashley Graham (37) den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen ließen.

Bei den diesjährigen Golden Globes wurden bereits zum 82. Mal herausragende Leistungen in Film und Fernsehen geehrt. Moderiert von der schlagfertigen Nikki Glaser (40) bot die Show 27 Kategorien, in denen die Besten der Besten ausgezeichnet wurden. Ein großer Gewinner des Abends war "Der Brutalist", der nicht nur als "Bester Film (Drama)" prämiert wurde, sondern auch Adrien Brody (51) die Trophäe als bester Hauptdarsteller einbrachte. In der Kategorie "Komödie/Musical" triumphierte "Emilia Pérez", wofür Zoe Saldana für ihre Leistung in dem Thriller den Preis als beste Nebendarstellerin erhielt.

Getty Images Ashley Graham im Januar 2025

Getty Images Adrien Brody im Januar 2025

