Nikki Glaser fürchtet nach Golden Globes gecancelt zu werden

Nikki Glaser (40) wird in wenigen Stunden bei den Golden Globes als Moderatorin auf der Bühne stehen. Darauf freut sie sich auch – doch im Vorfeld plagen die US-Komikerin einige Zweifel. So habe sie die "leichte Sorge", nach der Preisverleihung für etwas, was sie während des Abends von sich gegeben hat, gecancelt zu werden. "Ich kümmere mich einfach darum, wann und ob es passiert, aber ich möchte wirklich nicht, dass ich danach raus bin. Das ist eine ziemlich schreckliche Sache, die dir passieren könnte", erklärt sie im Interview mit The Mirror US. Sie könne im Vorfeld nicht wissen, wie das Publikum auf ihre Witze reagiert – weshalb sie es einfach auf sich zukommen lassen müsse. "Ich sage manchmal eine Menge dummer Sachen und ich hoffe, dass die Leute mir das verzeihen", räumt Nikki ein.

Sie sei einfach nur eine Comedian, die ihren Job macht, auch wenn dies bedeutet, dass sich Menschen davon manchmal angegriffen fühlen. Nikkis Witze haben oftmals mit Sexgeschichten zu tun, was nicht immer gut ankam. "Ich weiß, dass ich mich selbst und meine Auftritte vorher unter die Lupe nehmen und mir die Dinge ansehen muss, die ich in der Vergangenheit vielleicht gesagt habe und für die ich mich schäme", gibt die Golden-Globe-Moderatorin weiter preis.

Die Golden Globes finden heute Nacht in Los Angeles statt. Während Nikki als witzige Moderatorin durch den Abend führen soll, überreichen zudem zahlreiche Superstars die berühmt-berüchtigten Preise in vielen verschiedenen Kategorien: Darunter Andrew Garfield (41), Dwayne "The Rock" Johnson (52), Melissa McCarthy (54) oder auch Viola Davis (59). Nominiert sind unter anderem: Selena Gomez (32), Jeremy Allen White (33) sowie Ariana Grande (31).

Getty Images Nikki Glaser im Dezember 2024

Getty Images Golden-Globe-Trophäen von 2022

