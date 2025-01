Auf diese Film-Highlights dürfen sich Fans 2025 freuen

Das Jahr 2025 ist erst wenige Tage alt – doch schon jetzt können sich Kinoliebhaber auf den einen oder anderen Blockbuster freuen. Allein zu Beginn des Jahres feiern Jamie Foxx (57) und Cameron Diaz (52) mit ihrem Film "Back In Action" ein fulminantes Comeback, denn die Schauspielerin spielt das erste Mal seit zehn Jahren wieder in einem Film mit. Im Februar geht es dann mindestens genauso rasant weiter. Neben dem vierten Teil der Bridget Jones-Reihe wird auch mit "Captain America: Brave New World" ein echtes Filmhighlight in die Kinos erscheinen.

März und April glänzen dann mit Filmen wie der Real-Verfilmung von "Schneewittchen", dem Science-Fiction-Film "Mickey 17" mit Robert Pattinson (38) und dem zweiten Teil von "The Accountant" mit Ben Affleck (52). Im Mai folgt dann ein langersehnter Marvel-Streifen mit hochkarätiger Besetzung: Mit "Thunderbolts" dürfen sich Fans auf Sebastian Stan (42), Florence Pugh (29) und David Harbour (49) freuen. Aber auch die Real-Verfilmung von "Lilo & Stich" sowie der finale Mission: Impossible-Teil werden die Fanherzen höher schlagen lassen. In den Sommermonaten Juni, Juli und August kommen dann Highlights wie "Ballerina" mit Ana de Armas (36), die Horrorfilm-Fortsetzung "28 Years Later" mit Aaron Taylor-Johnson (34) und Ralph Fiennes (62) sowie "F1" mit Brad Pitt (61) und "Jurassic World Rebirth" mit Scarlett Johansson (40), Mahershala Ali (50) and Jonathan Bailey (36). Auch "Superman", "The Fantastic Four: First Steps" und "Freakier Friday" werden viele Fans in die Kinosäle locken.

Die Herbst- und Wintermonate werden dann mit Streifen wie "The Conjuring: Last Rites", dem dritten Teil der Downton Abbey-Reihe, dem Biopic zu Michael Jacksons (✝50) Leben "Michael" und dem zweiten Teil von Wicked mit Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) für unvergessliche Kinomomente sorgen. Aber auch der langersehnte "Avatar: Fire and Ash"-Film kommt Ende 2025 endlich in die Kinos.

Disney Anthony Mackie als Captain America in "Captain America: Brave New World"

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, Hauptdarstellerinnen in "Wicked"

