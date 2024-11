"Bridget Jones 4": Das ist über den neuen Streifen bekannt

Im kommenden Februar ist es so weit: Das Warten auf den vierten Teil der Bridget Jones-Reihe hat ein Ende! Passend zum Valentinstag begibt sich Renée Zellweger (55) wieder als schrulliger Single auf ein Liebesabenteuer. Der erste Trailer verspricht viel – und auch Hugh Grant (64), der den frechen Daniel Cleaver mimt, hält die Erwartungen hoch. "Ich sage Ihnen, dass ich das Drehbuch [...] für das beste der vier halte", beteuerte er gegenüber ET. Im Promiflash-Video erfahrt ihr, was über Cast und Handlung bekannt ist!

Anzeige Anzeige