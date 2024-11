Comeback: Erster "Back In Action"-Trailer mit Cameron Diaz

Cameron Diaz (52) und Jamie Foxx (56) stehen wieder gemeinsam vor der Kamera. Am 14. November wurde der erste Trailer zu ihrer neuen Actionkomödie "Back In Action" auf YouTube veröffentlicht, die am 17. Januar auf Netflix erscheint. In dem Film spielen Cameron und Jamie ein Ehepaar namens Emily und Matt, ehemalige CIA-Agenten, die ihr gefährliches Leben hinter sich gelassen haben, um eine Familie zu gründen. Doch als ihre Tarnung auffliegt, werden sie zurück in die Welt der Spionage gezogen und müssen sich erneut gefährlichen Abenteuern stellen.

"Zum ersten Mal seit langer Zeit fühle ich mich wieder lebendig", sagt die 52-Jährige in der Preview und fügt hinzu: "Ich fühle mich wieder wie ich selbst." Die Schauspielerin kehrt mit "Back In Action" nach einer zehnjährigen Pause auf die Leinwand zurück – zuletzt war sie 2014 in der Musicalverfilmung „Annie“ zu sehen, wo sie ebenfalls an der Seite von Jamie spielte. Der Film verspricht eine gute Portion Action – Kampf- und Verfolgungsszenen inklusive. Die Dreharbeiten begannen im Dezember letzten Jahres und wurden trotz einiger Herausforderungen, wie einer gesundheitlichen Krise von Jamie während der Produktion, erfolgreich abgeschlossen. Neben den beiden sind auch Glenn Close (77), Kyle Chandler und Andrew Scott (48) in "Back In Action" zu sehen.

Cameron und Jamie verbindet eine lange Freundschaft und Zusammenarbeit. Bereits 1999 spielten sie zusammen in "An jedem verdammten Sonntag", und ihre Chemie vor der Kamera begeisterte das Publikum. Cameron hatte sich in den letzten Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um sich auf ihr Privatleben zu konzentrieren. Ihre Rückkehr zur Schauspielerei wurde von Fans weltweit mit Spannung erwartet. Jamie, der in der Zwischenzeit in zahlreichen Projekten mitgewirkt hat, äußerte sich gegenüber People begeistert über das erneute Teamwork: "Es ist großartig, wieder mit Cameron zu arbeiten. Es fühlt sich an wie in alten Zeiten."

Netflix / John Wilson Cameron Diaz und Jamie Foxx in "Back In Action"

Netflix / John Wilson Cameron Diaz und Jamie Foxx am "Back In Action"-Set

