Luxus pur: Das war dieses Jahr in der Golden-Globe-Goodiebag

Es war wieder eine glamouröse Nacht in Hollywood, als die Golden Globe Awards am 5. Januar verliehen wurden. Neben den goldenen Trophäen, die die Gewinner des Abends stolz nach Hause tragen durften, sorgte vor allem der Inhalt der diesjährigen Geschenktaschen für Staunen: Der Gesamtwert für die Goodiebags lag bei einer sagenhaften Summe von rund einer Million Euro – doppelt so viel wie im Vorjahr. Wie die Daily Mail berichtet, fanden sich darin unter anderem Reisen zu Traumurlaubszielen wie den Malediven oder einem Grand-Cayman-Luxusresort, kosmetische Treatments, Designerware und exklusive Genussprodukte.

Nicht alle Teilnehmer erhielten jedes Geschenk aus dem Verzeichnis, doch wurde streng darauf geachtet, dass jeder nominierte Star insgesamt neun hochwertige Artikel mit nach Hause nehmen durfte. Als besondere Highlights galten laut der Daily Mail in diesem Jahr unter anderem ein fünftägiger Yachttrip durch Indonesien, ein nicht-chirurgisches Facelifting und ein persönliches Fitnessprogramm. Luxusexperte Luke Bahrenburg erklärte in einem Statement zu den individuell gepackten Goodiebags: "Dieses Jahr verkörpert die Kollektion den Inbegriff von Luxus: erstklassige Handwerkskunst, exklusive Erlebnisse und ikonische Marken, die Exzellenz definieren."

Die Tradition, Stars der Branche mit luxuriösen Geschenken zu verwöhnen, hat eine lange Geschichte bei den Golden Globes und wurde in diesem Jahr mehr denn je auf die Spitze getrieben. Neben den materiellen Highlights genossen die Nominierten auch kulinarische Köstlichkeiten, wie ein 200-Euro-Menü des japanischen Edelkochs Nobu und exklusiven Champagner von Moët. Diese besonderen Extras bieten nicht nur extravaganten Genuss, sondern spiegeln auch die Exklusivität und Strahlkraft des Events wider, das zu den wichtigsten der Awards-Saison zählt.

Getty Images Jodie Foster bei den "Golden Globe Awards 2025" in Beverly Hills

Getty Images Zoe Saldaña und Ariana Grande beim Golden-Globe-Lunch, 2024

