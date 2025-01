Stars gratulieren: Promi-Ärztin Dr. Emi Arpa ist schwanger

Dr. Emi Arpa ist Deutschlands wohl gefragteste Hautärztin – und das vor allem bei den Promis. Nun verkündet die Fachärztin erfreuliche Neuigkeiten aus ihrem Privatleben: Sie ist schwanger! Für sie und ihren Ehemann Basti Dahlem ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. "1 + 1 = 3", schreibt Emi zu einem Instagram-Video, in dem sie voller Stolz ihren wachsenden Babybauch in die Kamera hält.

Ihre Fans scheinen ihr das Babyglück von ganzem Herzen zu gönnen – unter den Gratulanten befinden sich dabei auch eine Vielzahl von prominenten Gesichtern. "Oh mein Gott! Von Herzen nur das Allerbeste für euch! Das ist so eine schöne Nachricht", freut sich beispielsweise Ex-Bachelorette Jennifer Saro (29). Ina (28) von Coupleontour zeigt sich ebenfalls bewegt von den Neuigkeiten: "Ich freue mich so für euch. Ich habe euch so dolle lieb und freue mich so auf dieses kleine Wesen. Es wird so doll geliebt." Influencerin Sarah Harrison (33) ist ebenfalls aus dem Häuschen. "Wow, was für wunderbare News. Ich freue mich sehr für euch", schreibt die dreifache Mama in der Kommentarspalte.

Emi Arpa ist Fachärztin für Dermatologie und Venerologie. Seit 2021 ist sie in ihrer eigenen Praxis für ästhetische Dermatologie in Berlin-Charlottenburg tätig. In den sozialen Netzwerken hat sich die werdende Mama ebenfalls eine beachtliche Community in den vergangenen Jahren aufgebaut: Inzwischen verfolgen die Spezialistin über eine halbe Million Follower [Stand: 7. Januar 2025, 16:24 Uhr]. Dort versorgt Emi ihre Fans tagtäglich mit Content rund um das Thema Hautgesundheit.

Getty Images Dr. Emi Arpa und Basti Dahlem, Dezember 2024

Getty Images Dr. Emi Arpa, November 2024

