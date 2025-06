Nach Entbindung: Dr. Emi Arpa plant schon "Mommy Makeover"

Dr. Emi Arpa befindet sich aktuell im zehnten Monat ihrer Schwangerschaft. Für die Zeit nach der Geburt ihres Sohnes schmiedet die Social-Media-Bekanntheit offenbar schon eifrig Pläne. In einem TikTok-Video erzählt sie offen von ihren Vorstellungen bezüglich ihrer baldigen Beauty-Behandlungen: "Wenn alle über Pregnancy Glow und Selflove in der Schwangerschaft sprechen, du selbst aber Hautärztin, im zehnten Monat schwanger bist und schon einen genauen Plan für Mommy Makeover hast." Emi stellt sich konkret vor: "Lip Flip, Traptox, Masseter Botox und CO2 Laser." Zu möglichen kritischen Stimmen zeigt sie sich gelassen. "Haters gonna hate", kommentiert sie und lässt durchblicken, dass sie sich von negativen Meinungen nicht beeinflussen lässt.

Die Reaktionen auf ihre Worte sind gemischt. Während viele ihrer Follower ihre Offenheit und Entschlossenheit bewundern, gibt es auch kritische Stimmen. Eine Userin schreibt: "Das geht mir genauso, habe schon mein Mommy Makeover komplett geplant." Andere äußern sich skeptischer: "Ich finde das so schade, dass es heutzutage so normalisiert ist, dass sich junge Frauen so viele Beauty-Eingriffe machen lassen." Doch trotz einzelner kritischer Kommentare bleibt der Ton in den Diskussionen überraschend mild, und Emi scheint sich in ihrer Community weiterhin über großen Rückhalt freuen zu dürfen.

Die Influencerin ist bekannt für ihre proaktive Haltung gegenüber Schönheitseingriffen und hat in der Vergangenheit häufig darüber gesprochen, wie wichtig ihr äußeres Erscheinungsbild für sie ist. Schon vor ihrem Schwangerschafts-Endspurt brachte sie zur Sprache, dass sie es kaum erwarten könne, bald wieder "in ihre Ausgangsform" zurückzukehren. Ihre offene und direkte Art, auch heikle Themen wie Schönheitskorrekturen anzusprechen, spiegelt sich in ihrer Online-Präsenz wider.

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Emi Arpa, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Emi Arpa und Basti Dahlem, Dezember 2024

Anzeige