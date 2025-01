Haben Zendaya und Tom Holland ein kleines Partner-Tattoo?

Tom Holland (28) und Zendaya (28) haben ihre Liebe wohl auf besondere Weise verewigt. Kurz bevor der Spiderman-Star zwischen Weihnachten und Neujahr angeblich die entscheidende Frage stellte und so um die Hand seiner Freundin anhielt, hatten sich die beiden in Massachusetts bei der Boston Tattoo Company tätowieren lassen. Am Tag vor Thanksgiving beschlossen die Schauspielerin und ihr zukünftiger Ehemann, ihre Liebe mit einer kleinen Initiale des jeweils anderen unter die Haut zu bringen. Dies berichtet nun ein Insider gegenüber TMZ. Während kürzlich bei den Golden Globe Awards Zendayas Tattoo, ein schlichtes, winziges "T", unter ihrem Kleid hervorlugte, bleibt Toms "Z", das sich angeblich im Rippenbereich befindet, bislang unter Verschluss.

Berichten zufolge zögerte Tom danach nicht lange und stellte seiner Herzdame in einem intimen Moment die Frage aller Fragen. Ohne viel Aufsehen und ohne anwesende Familie soll er in ihrem Anwesen um ihre Hand angehalten haben – ein Antrag, der von einer Quelle als romantisch, aber nicht übertrieben beschrieben wird. "Es war ein süßer Moment nur zwischen den beiden", beteuerte der Informant gegenüber TMZ. Bereits bei den Golden Globes Anfang 2025 sorgte Zendaya mit einem auffälligen Diamantring an ihrem Finger für Spekulationen: Der Klunker, der einen geschätzten Wert von über 200.000 Dollar hat, bestätigte für viele, dass die Filmstars ihre gemeinsame Zukunft planen.

Tom und Zendaya lernten sich am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen und leiteten so den Beginn ihrer Romanze ein. Die Hollywoodstars halten Details zu ihrer Beziehung meist aus der Öffentlichkeit heraus, ein Schutzmechanismus, den Tom im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty erklärte: "Meine Beziehung ist das Heiligste für mich. Ich versuche mein Bestes, sie so privat wie möglich zu halten." Er und seine Liebste sind der Meinung, dass diese Vorgehensweise der gesündeste Weg für sie sei.

Getty Images Zendaya im Januar 2025

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

