Nach Kündigung: Simone Lugner hat neuen Job als Moderatorin

Simone Lugner startet mit einer neuen beruflichen Herausforderung ins Jahr 2025. Die Witwe des Baulöwen Richard Lugner (✝91) wird ab dem 11. Januar das wöchentliche Talkformat "Power People" auf Austrian Power Radio moderieren. In der zweistündigen Live-Sendung stellt sie laut Kurier Persönlichkeiten vor, die sich mit ihren Herzensprojekten einen Namen gemacht haben. "Ich habe jedes Mal einen Gast, weil es geht in der Sendung nicht um mich, sondern um jemand anderen", erklärt Simone im Gespräch. Die Ausstrahlung am Samstagabend sei ihr besonders wichtig, denn so lasse sich der neue Job problemlos mit ihren geplanten Auftritten bei "Dancing Stars" im März in Einklang bringen.

Die Vorfreude auf das Projekt wird jedoch von einer beunruhigenden Erfahrung Ende vergangenen Jahres überschattet. Bei ihrem Besuch im Austrian Pub, dem Standort des Senders, schlug ein Mann gegen die Fensterscheibe und schrie: "Ich bringe euch um." Das hatte sie damals gegenüber oe24 berichtet. Der Mann sei laut der Polizei ein Wiederholungstäter und in psychologischer Behandlung. Trotz der Zusicherung, dass die Tat nicht persönlich gegen sie gerichtet war, hat Simone zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Sie ließ Kameras an ihrem Haus installieren und betonte, dass es bisher zum Glück keine weiteren Vorfälle gegeben habe. Dennoch stehe eine Gerichtsverhandlung zu dem Vorfall noch aus.

Zuvor hatte Simone auf Richards Wunsch in seinem Unternehmen gearbeitet. Nach seinem Tod im August des vergangenen Jahres wurde sie jedoch gekündigt. Damals behauptete sie, dass ihre Entlassung grundlos geschehen sei – der Geschäftsleiter von Lugner City sah das allerdings anders. "Es war untragbar, dass Simone L. täglich über die Medien versucht, sich in die Geschäftsführung reinzureklamieren und die Aufgabenteilung nach ihren Vorstellungen zu gestalten. In keinem Unternehmen der Welt wird das toleriert", stellte Gerald Friede gegenüber t-online klar und warf ihr weiter vor: "Zudem gab sie täglich mit den Geschäftsführern nicht abgesprochene Interviews zur Unternehmensführung und Geschäftsleitung."

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, Juli 2024

