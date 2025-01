Ende einer Ära: Siegfried und Roys Vermächtnis schwindet

Siegfried Fischbacher und Roy Horn – das legendäre Magier-Duo Siegfried und Roy – galten einst als die Könige von Las Vegas. Nun haben sie auch in ihrer einstigen Wahlheimat endgültig sämtliche Spuren verloren. Die berühmte, rekordbrechende Show, in der die beiden mit weißen Tigern und Löwen auftraten, wurde seit den 1990er Jahren im Mirage Hotel aufgeführt. Doch jetzt, nur drei Jahre nach Siegfrieds Tod und vier nach dem von Roy, ist der an die damalige Bühne angrenzende "Secret Garden" nahezu vollständig abgerissen. Hier wurden einst ihre Raubkatzen gehalten und präsentiert, doch mit dem Verkauf des Mirage Hotels und den Plänen für ein neues Hard-Rock-Resort fiel die Fläche den Abrissbaggern zum Opfer.

Der "Secret Garden" war nicht das einzige Anwesen der Magier, das der Umsetzung neuer Pläne weichen musste. Schon zuvor wurde das 40 Hektar große Areal "Little Bavaria" verkauft und abgerissen, um Platz für Wohnhäuser zu machen. Der sogenannte "Jungle Palace", das ikonische Heim des Duos, hat zwar überlebt und wird inzwischen als Touristenattraktion genutzt. Die Vergänglichkeit ihres Vermächtnisses ist jedoch allgegenwärtig. Sogar die berühmte Bronzeskulptur, die Siegfried und Roy seit 1993 vor dem Mirage Hotel ehrt, soll abgebaut und an ein Museum übergeben werden. Selbst die Straße, die seit 2020 den Namen "Siegfried and Roy Drive" trägt, könnte bald umbenannt werden, wie Bild berichtete.

Siegfried und Roy wurden in den 1980er- und 1990er-Jahren zu internationalen Superstars, nachdem sie aus Deutschland nach Amerika ausgewandert waren. Ihr Ruf, spektakuläre Illusionen mit seltenen weißen Tigern zu verbinden, machte sie berühmt, brachte sie aber auch oft in die Kritik von Tierschützern. Privat lebte das Duo ein luxuriöses Dasein und wurde durch eine enge Freundschaft bekannt, die Jahrzehnte überdauerte. Der tragische Unfall im Jahr 2003, bei dem Roy schwer verletzt wurde, änderte ihr Leben jedoch grundlegend. Auch wenn ihr aktiver Beitrag zur Glitzerwelt von Las Vegas heute nur noch Geschichte ist, bleiben sie für viele unvergessen – als Pioniere der Magierkünste und Ikonen der Stadt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fans nach Roy Horns Tod 2020 vor dem Vegas-Anwesen von Siegfried und Roy

Anzeige Anzeige

Getty Images Siegfried und Roy, 1999

Anzeige Anzeige