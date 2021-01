Wo werden die Raubkatzen von Siegfried und Roy ein neues Zuhause finden? Das Magier-Duo verzauberte in den 90er-Jahren Fans auf der ganzen Welt mit seinen Tiger-Shows. In den vergangenen Monaten machten dann gleich zwei traurige Nachrichten die Runde: Nach dem Tod von Roy Horn im vergangenen Jahr erlag Siegfried Fischbacher nun seiner Krebserkrankung. Die beiden hinterlassen etwa 30 Wildkatzen, die sie bei sich zu Hause hielten – doch wo werden die in Zukunft leben?

Das Wohlergehen ihrer Tiere war für Siegfried und Roy wichtig. Somit ist es nicht überraschend, dass sie auch in deren Testament bedacht wurden – daraus scheint jedoch nicht klar hervorzugehen, wo sie in Zukunft bleiben werden. Derzeit sind sie noch in einem kleinen Zoo des Mirage Hotels in Las Vegas untergebracht. In einem Bild-Interview zeigt sich Fabrizio Sepe, der Chef des Serengeti-Parks Hodenhagen in Niedersachsen, jetzt allerdings extrem an einem Kauf der Tiere interessiert. In seinem Tierreservat hielt er in den vergangenen 20 Jahren ebenfalls weiße Tiger und Löwen und verspricht: "Ich garantiere dafür, dass es ihnen bei uns gut gehen wird."

Bei Fabrizio würden aktuell noch nur zwei von ehemals acht weißen Tigern leben, da viele an Altersschwäche gestorben seien. "Das heißt, wir haben viel Platz in unserem Tiger-Haus und Freigehege und können die gesetzlichen Haltungsnormen für die Tiere erfüllen", erklärt er.

Getty Images Siegfried Fischbacher und Roy Horn in Las Vegas, 2008

Getty Images Siegfried und Roy, 1999

Getty Images Siegfried und Roy auf dem Walk of Fame, 1999

