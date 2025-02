Neues Spin-off zur "Fack ju Göhte"-Reihe erobert Netflix

Jella Haase (32) feiert aktuell enorme Erfolge mit ihrem Film "Chantal im Märchenland", der seit dieser Woche auf Netflix für Furore sorgt. Der Fantasy-Spin-off, in dem die beliebte Schauspielerin erneut in ihre ikonische Rolle aus der Fack ju Göhte-Reihe schlüpft, stürmte laut Kino.de über Nacht auf Platz eins der Streaming-Charts. Zuvor hatte der Film bereits über 2,5 Millionen Besucher in die deutschen Kinos gelockt, nachdem er im März 2024 auf der großen Leinwand Premiere gefeiert hatte.

"Chantal im Märchenland" erzählt die Geschichte der chaotischen und schlagfertigen Chantal, die durch ein Missgeschick in einer märchenhaften Parallelwelt landet. Dort trifft sie auf fantastische Wesen und kuriose Abenteuer, während sie sich mit ungewöhnlichen Gefahren herumschlagen muss. Trotz des Kinoerfolgs stößt der Film bei Streaming-Zuschauern und Kritikern auf gemischte Reaktionen. Auf der Plattform IMDb hat "Chantal im Märchenland" nur 4,6 von zehn Sternen erhalten. Kritiker werfen dem Werk Oberflächlichkeit, schlechte Dialoge und überzogene Klischees vor. Stimmen wie "typisch deutsches Kino, klischeehaft, flach, einfach beschämend" oder Vergleiche mit einem "ziemlich schlechten Theaterstück" dominieren die Kommentarspalten auf Filmportalen.

Für Jella Haase ist ihre Rolle in "Chantal im Märchenland" ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere, für den sie kürzlich mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Die Schauspielerin, die ihre Vielseitigkeit bereits in ernsteren Projekten bewiesen hat, scheint nach wie vor eine enge Verbindung zu ihrer ikonischen Rolle zu haben. Privat hält sich die Berlinerin eher zurück und plaudert selten aus dem Nähkästchen. Ihren Fans gibt sie dennoch ab und zu Einblicke in ihren Alltag, sei es durch Interviews oder ihre Aktivitäten auf Social Media, wo sie sich als bodenständig und nahbar zeigt.

Getty Images Gizem Emre, Jella Haase, Elyas M'Barek und Katja Riemann bei der "Fack Ju Göhte 3" Premiere

Getty Images Jella Haase mit einem Pixie-Cut

