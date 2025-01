Jenny Frankhauser hat sich im Mamasein ein wenig "verloren"

Jennifer Frankhauser (32) schwebt derzeit im absoluten Familienglück: Gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König durfte die Influencerin zwei Kinder auf der Welt begrüßen. Doch obwohl sie das Leben mit ihren beiden Sprösslingen genießt, ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie sie nun auf Instagram gesteht. "Ich habe mich, um ehrlich zu sein, gerade irgendwie etwas 'verloren'. Ich war/bin nur noch Mama – nicht mehr Jenny", gesteht sie ehrlich und erklärt: "Manchmal fühlt es sich an, als würde man über jemand Fremdes sprechen, wenn man über mich in der Zeit vor den Kindern spricht. Ich bin wie ein anderer Mensch."

Die Schwester von Daniela Katzenberger (38) erkenne sich auf Social Media selbst kaum wieder. Einerseits wolle sie ihre Kids schützen und im Internet nicht zu viel über sie verraten, doch andererseits drehe sich in ihrem Alltag alles um ihre Sprösslinge, weshalb sie nicht so richtig wisse, was sie posten soll: "Ich kenne mich so nicht und bin richtig in mich gekehrt und verschlossen, weil ich nicht mehr weiß, welchen Content ich hier von Herzen gerne mache, denn mir ist wichtig, dass hier alles echt ist und dass ihr und auch ich Freude an meinen Storys habt." Am liebsten würde sie wie zuvor ihren Alltag posten, doch das sei gar nicht so leicht. "[Das] ist aber schwierig, denn alles macht dich angreifbar und ich wollte mich die letzten Wochen irgendwie davor schützen", gibt die Content Creatorin zu.

Im September 2022 durften Jenny und Steffen ihr erstes gemeinsames Kind begrüßen: Sohnemann Damian hatte das Licht der Welt erblickt. Dann ging es Schlag auf Schlag: Nur rund ein Jahr später verkündeten die Turteltauben, dass sie erneut Eltern werden. Im vergangenen März hatte das Warten dann endlich ein Ende: Damian durfte sich über sein kleines Brüderchen Milan freuen. Den Schritt vor den Traualtar wagten die beiden trotz ihrer gemeinsamen Kids bisher noch nicht. "Ich finde nicht, dass in den letzten Jahren der perfekte Zeitpunkt da war, und es wäre nicht richtig gewesen, noch schnell zu heiraten, bevor die Kinder zur Welt kommen", stellte sie im November auf Instagram klar.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Steffen König und ihre Kinder im Dezember 2024

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König, 2023

