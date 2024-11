Werden Jenny Frankhauser und ihr Steffen etwa bald heiraten?

TV-Bekanntheit Jenny Frankhauser (32) und ihr Liebster Steffen König sind stolze Zweifacheltern und sichtlich glücklich miteinander. Ihre Fans fragen sich bei all der Familienidylle nun, ob denn eine Hochzeit des Paares geplant sei. Auf Instagram beantwortet sie jetzt in ihrer Story die brennende Frage nach den Vermählungsplänen. Die ehemalige Dschungel-Königin stellt klar: "Ich finde nicht, dass in den letzten Jahren der perfekte Zeitpunkt da war, und es wäre nicht richtig gewesen, noch schnell zu heiraten, bevor die Kinder zur Welt kommen."

Für die gemeinsame Zukunft sieht die Sängerin aber durchaus die Möglichkeit, eines Tages mit ihrem Steffen vor den Traualtar zu treten. Für den Antrag müsste er sich allerdings etwas ziemlich Besonderes einfallen lassen. Jenny schildert ihre Vorstellungen ganz genau: "Ich erwarte da viel Gefühl und Romantik." Die Reality-TV-Bekanntheit betont, dass sie eine "Prinzessin" sei und dementsprechend von ihm behandelt werden wolle.

Bis der nächste große Schritt im Leben des Paares ansteht, mag es zwar noch ein wenig dauern, doch ihre Liebe wurde bereits durch die Geburt der gemeinsamen Kinder gekrönt. Die Schwester von Daniela Katzenberger (38) brachte erst im März dieses Jahres ihren zweiten Sohn Milan zur Welt. Im Interview mit RTL gestand die Fernsehpersönlichkeit ehrlich, dass sie die Aufgaben als Mutter oft herausfordern und stressen: "Meine Mutter und Schwester sagen immer: 'Mach dich nicht so verrückt!' Die sind etwas gelassener und ich eher die Übermutti, die alles recherchiert, bevor sie etwas tut, und sich immer viele Sorgen macht."

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, TV-Bekanntheit, mit ihren Söhnen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Steffen König und ihre beiden Söhne Damian und Milan

