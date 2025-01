Wegen Kim? Nikola Glumac antwortet Sandra Sicora nicht mehr

Sandra Sicora (32) und Nikola Glumac (28) galten in der Reality-TV-Welt eigentlich als gute Freunde – doch aktuell scheinen sie auf Distanz gegangen zu sein. In einer Fragerunde auf Instagram wird die Reality Queens-Bekanntheit auf die Beziehung ihres einstigen Freundes Nikola zu Kim Virginia Hartung (29) angesprochen, mit der sie bekanntermaßen nicht gut klarkommt. Sandra erklärt, der Kontakt zwischen ihr und dem Temptation Island-Star sei seitdem abgebrochen. Im Netz lässt sie ihrem Unmut freien Lauf und stellt einen Screenshot online, der eine Reihe unbeantworteter Nachrichten an Nikola zeigt. "Wie ihr seht, seht ihr nichts. Keine Antwort mehr", stellt sie fest.

Die Situation zwischen den beiden sorgt nicht nur bei ihren Fans für Gesprächsstoff, sondern scheint auch Sandra deutlich zu belasten. In ihrem Social-Media-Post betont sie, dass das "Theater mit deren Artikeln" – vermutlich bezogen auf Berichterstattungen über Nikola und Kim – ihr zunehmend auf die Nerven gehe. Trotz ihrer Enttäuschung darüber, dass Nikola sie offenbar ignoriert, zeigt sich Sandra versöhnlich und wünscht ihm dennoch Glück auf seinem neuen Lebensweg.

Bei Nikola standen in letzter Zeit jede Menge große Veränderungen an. Im Dezember gab das Tattoo-Model bekannt, dass zwischen ihm und Kim etwas läuft. Wenige Tage später packte er bereits seine Siebensachen und wanderte nach Dubai aus, in die Wahlheimat seiner Liebsten. Bei den Frischverliebten geht es Schlag auf Schlag: Nach einem Verhütungsmissgeschick kurz vor Weihnachten befürchtet Kim nun, dass sie schwanger sein könnte.

Instagram / sandra.sicora Nikola Glumac und Sandra Sicora im August 2023 in Köln

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

